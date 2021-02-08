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сегодня, 13:35 2

Четырнадцатилетний амурчанин стал чемпионом Дальнего Востока по вольной борьбе

Четырнадцатилетний амурчанин стал чемпионом Дальнего Востока по вольной борьбе

Юный амурчанин занял первое место на первенстве Дальнего Востока, и стал кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе в возрасте до 16 лет.

Соревнования проходили в Забайкальском крае среди юношей и девушек до 16 лет. Победителем первенства стал борец из Амурской области команды «Машина» – Михаил Головин. Выступал Михаил в весовой категории до 68 килограмм. Он провёл четыре схватки и абсолютно все выиграл досрочно, не отдав ни одного бала соперникам.

Теперь Михаил будет выступать на первенстве России, которое пройдёт в апреле в Московской области.

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#спорт

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Поздравляю!

    Михаил, хоть и не люблю борьбу, но буду болеть)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    «Машина», спасибо! Вы вырастили много сильных мужчин! Ваша победа)

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