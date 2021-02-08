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8 февраля 2021, 15:33 0

Амурчанам получить СНИЛС на новорожденных детей стало ещё проще

Амурчанам получить СНИЛС на новорожденных детей стало ещё проще
Фото: pixabay.com

Теперь амурчанам для получения СНИЛС на новорожденных детей подавать заявления не надо. Для ребенка, рождённого после 15 июля 2020 года, доступно беззаявительное получение номера индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг, сообщают в пресс-службе пенсионного фонда России (ПФР).

В личном кабинете мамы новорождённого на портале Госуслуги отобразится информация о СНИЛС сразу после появления в ПФР информации о рождении ребенка, поступившей из реестра ЗАГС.

Воспользоваться новой услугой смогут те, кто прошел аутентификацию и регистрацию на портале государственных услуг Российской Федерации. Для того, чтобы быстро получать извещения об оформленном СНИЛС нужно выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

— Амурчанкам, ожидающим в ближайшее время рождения детей и не имеющим регистрации на портале Госуслуг, мы рекомендуем её пройти и активировать свою учетную запись в любом удостоверяющем центре. Тем родителям, кто не имеет регистрации на портале, получить СНИЛС на новорожденного ребенка можно будет по-прежнему – обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда или Многофункциональный центр, — пояснила Марина Елисеева, начальник отдела организации персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями отделения ПФР по Амурской области.

В случае, если ребенок усыновлён, то для него сохраняется прежний порядок оформления СНИЛС.

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#дети #интернет #российская власть

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