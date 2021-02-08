COVID-мошенники активизировались в Забайкалье

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В Забайкальском крае набирает обороты новый вид мошенничества. Злоумышленники наживаются на ситуации с коронавирусом.

Министерство финансов призывает жителей Забайкальского края быть внимательными с проведением электронных платежей. В регионе появились мошенники, которые используют новую схему обмана.

— Жители региона видят в социальных сетях информацию о том, что им якобы полагается новая единоразовая выплата, которая направлена на поддержку в период пандемии коронавируса. Пользователи переходят на сайт, который по символике схож с сайтом Банка России, вводят персональные данные, в том числе заполняя форму с реквизитами банковской карты и указанием CVC-кода. В итоге – выплат нет, а с карты списаны деньги, - рассказала Вера Антропова, глава минфина Забайкальского края.

Эти сайты являются мошенническими. Поэтому сообщать свои данные опасно, пишет baikal-daily.ru. Официально такой выплаты не существует.

Жители Приамурья тоже часто попадаются на уловки мошенников. Пару дней назад две жительницы столицы Амурской области лишились крупных сумм, поверив обманщикам.