Двух сахалинских рыбаков-любителей на льдине уносит в открытое море

Около 12:00 по местному времени оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что два рыбака-любителя уплывают в море на оторвавшейся во время отжимного ветра льдине и не могут самостоятельно выбраться на берег.

Происшествие произошло в районе 187 километра автодороги Южно-Сахалинск – Оха, в пяти километрах севернее села Заозерное Макаровского района. К месту уже отправились несколько групп спасателей, сообщает Главное управление МЧС по Сахалинской области.

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Наталья Сиротова