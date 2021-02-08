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сегодня, 11:30 4

Двух сахалинских рыбаков-любителей на льдине уносит в открытое море

Двух сахалинских рыбаков-любителей на льдине уносит в открытое море
Фото: pixabay.com

Около 12:00 по местному времени оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что два рыбака-любителя уплывают в море на оторвавшейся во время отжимного ветра льдине и не могут самостоятельно выбраться на берег.

Происшествие произошло в районе 187 километра автодороги Южно-Сахалинск – Оха, в пяти километрах севернее села Заозерное Макаровского района. К месту уже отправились несколько групп спасателей, сообщает Главное управление МЧС по Сахалинской области.

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#жизнь #помощь #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    А что же вертолёты?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Добытчики...

    Дома рыбу девать некуда поди

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    2 часа назад

    Ну теперь им никто не помешает спокойно порыбачить.

  • Алиса65

    Алиса65
    22 минуты назад

    Как изменилась психология, пока что, людей. Никакого сочувствия, один стёб....

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