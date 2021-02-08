На Камчатке спасатели вытащили собаку из-под бетонной плиты

Фото: kam24.ru

На Камчатке во время прогулки с хозяином собака провалилась под бетонную плиту. На помощь попавшему в беду питомцу приехали спасатели.

О случившемся сообщил в МЧС хозяин пса, житель Елизовского района Камчатского края.

— Помощь требовалась вблизи садоводческого некоммерческого товарищества на 28 километре старой елизовской трассы. Животное не могло самостоятельно выбраться из ловушки, но и звонивший спасателям мужчина также не мог вызволить питомца, – рассказали в пресс-службе управления МЧС Камчатского края.

Спасатели попытались достать животное, но собака не смогла обратно пролезть в дыру, через которую попала в западню.

Пришлось вызывать подъёмный кран, который убрал плиту. Затем один из спасателей спустился в яму и достал испуганное животное, пишет kam24.ru.