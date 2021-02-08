В Амурской области увеличили размеры детских пособий

В Приамурье с 1 февраля пособия по материнству и детству увеличили на 4,9 %. Женщинам, работающим по трудовым договорам, пособия в связи с материнством и детством выплачивает Фонд соцстрахования РФ по Амурской области.

Теперь за постановку на учёт в медучреждении на ранних этапах беременности женщина получит 708,23 рубля. А вот единовременное пособие при рождении ребенка составляет 18 886,32 рубля. Кроме того, до полутора лет минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком — 7 082,85 рубля, сообщает пресс-служба ФСС.

В районах Приамурья, где применяют районные коэффициенты, базовые размеры пособий увеличиваются на районный коэффициент. С его учётом единовременное пособие при рождении ребёнка может составлять от 22 663,58 до 26 440,85 рубля. Пособие за постановку на учёт варьируется от 849,88 до 991,52 рубля. А минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком будет в пределах от 8 499,42 до 9 915,99 рубля.

За прошлый год Фонд соцстрахования по Амурской области выплатил около 1,6 миллиарда рублей пособий по материнству и детству.

По вопросам назначения и выплаты пособий можно звонить по телефонам горячей линии: 8(4162) 99-31-81, 99-31-60, 99-06-40.

Напомним, что на 4,9 % также проиндексировали пособия для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, героев России и граждан, пострадавших на производстве. А на выплату больничных дополнительно направят 68,5 миллиарда рублей.