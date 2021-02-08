На озере Байкал произошло землетрясение

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Толчки магнитудой от 2 до 6 баллов ощущались в Республике Бурятия и Иркутской области. Центр землетрясения находился в Кабанском районе Бурятии. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, что с начала 2021 года на Дальнем Востоке зафиксировано не менее шести купных землетрясений. Так, 12 января стало известно, что Петропавловск-Камчатский сотрясло толчками магнитудой в два-три балла. Тогда же сообщили о землетрясении силой в 8,7 балла, которое произошло на российско-монгольской границе. После этого, 14 января, Камчатку трясло снова. Сейсмологи зарегистрировали толчки магнитудой 4,2 балла на востоке острова. 21 января на Сахалине произошло сразу два землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,9 балла. И наконец, 3 февраля, в Тихом океане возле Командорских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9.