В Свободном при пожаре пострадала молодая амурчанка

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Сегодня ночью в Свободном загорелся жилой дом. Пожар произошёл по улице Горсоветской. В огне пострадала молодая женщина.

Сообщение о возгорании спасатели получили 8 февраля в половине четвёртого ночи. К месту вызова отправились боевые расчеты Свободненского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар тушили 11 спасателей. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать за 11 минут.

— При пожаре пострадала женщина 1987 года рождения. С термическими ожогами левого плеча она доставлена в Свободненскую больницу, – сообщили в пресс-службе амурского управления МЧС.

Амурчанке оказали медицинскую помощь, сейчас пострадавшая уже находится дома. Причина и виновник пожара устанавливаются.