Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущество при поступлении

Аналогичное право уже есть у детей военных, новый законопроект должен устранить возникшую несправедливость.

25 января Владимир Путин высказался о системе ЕГЭ, которая, по его мнению, даёт возможность поступить в ведущие вузы страны независимо от места жительства. При этом президент рассказал, что система ЕГЭ модернизируется. Так, сейчас при поступлении применяется смешанная схема, когда вместе с ЕГЭ для выпускника проводят и вступительные испытания. По словам президента, в 2021 году на бюджет смогут поступить 60% выпускников российских школ.

Напомним, в конце 2020 года стали известны изменения, которые в 2021 году коснутся выпускников школ при проведении ЕГЭ и государственной итоговой аттестации.