Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущество при поступлении
Правительство уже поддержало законопроект, в котором детям сотрудников МВД и Росгвардии предлагается дать преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. Чтобы получить льготу, родители абитуриента должны проработать в силовых структурах не менее 20 лет, при этом преимущество дадут «только при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях», сообщают «Известия».
Аналогичное право уже есть у детей военных, новый законопроект должен устранить возникшую несправедливость.
25 января Владимир Путин высказался о системе ЕГЭ, которая, по его мнению, даёт возможность поступить в ведущие вузы страны независимо от места жительства. При этом президент рассказал, что система ЕГЭ модернизируется. Так, сейчас при поступлении применяется смешанная схема, когда вместе с ЕГЭ для выпускника проводят и вступительные испытания. По словам президента, в 2021 году на бюджет смогут поступить 60% выпускников российских школ.
Напомним, в конце 2020 года стали известны изменения, которые в 2021 году коснутся выпускников школ при проведении ЕГЭ и государственной итоговой аттестации.
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