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сегодня, 13:12 20

Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущество при поступлении

Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущество при поступлении
Фото: pixabay.com

Правительство уже поддержало законопроект, в котором детям сотрудников МВД и Росгвардии предлагается дать преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. Чтобы получить льготу, родители абитуриента должны проработать в силовых структурах не менее 20 лет, при этом преимущество дадут «только при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях», сообщают «Известия».

Аналогичное право уже есть у детей военных, новый законопроект должен устранить возникшую несправедливость.

25 января Владимир Путин высказался о системе ЕГЭ, которая, по его мнению, даёт возможность поступить в ведущие вузы страны независимо от места жительства. При этом президент рассказал, что система ЕГЭ модернизируется. Так, сейчас при поступлении применяется смешанная схема, когда вместе с ЕГЭ для выпускника проводят и вступительные испытания. По словам президента, в 2021 году на бюджет смогут поступить 60% выпускников российских школ.

Напомним, в конце 2020 года стали известны изменения, которые в 2021 году коснутся выпускников школ при проведении ЕГЭ и государственной итоговой аттестации.

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#вузы #дети #областная власть #студенты #школа

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    "Аналогичное право уже есть у детей военных, новый законопроект должен устранить возникшую несправедливость." - этот закон и есть несправедливость!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    там они тоже могут носить каски, дубинки и электрошокеры???

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Теперь дубасить несогласных будут с утроенной энергией

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    подогревают социальную напряжённость

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Среди равных нашлись более равные? Осталось еще в связи с короновирусами еще и детей врачей добавить? Ну и детей депутатов узаконить!

  • F(())X

    F(())X
    1 час назад

    Иногда страх оправдывает средства.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    А кто вам не даёт идти в силовики?

    Тоже бы ваши дети пользовались преимущественным правом. )

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Офисный планктон, потому что людям с улицы туда ооооочень тяжело пробиться

  • karlik nos

    karlik nos
    57 минут назад

    нормальный ход....

  • Теркин

    Теркин
    57 минут назад

    Отлично, а остальные платите бабки или хотите неучами! Своим всё, а остальным .....! Это за то что они народ бьют, их дети будут бесплатно учиться, а дети учителей, врачей, Строителей, водителей и тд. По бороде!

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    56 минут назад

    Куда? В армию?

    А в военкоматах говорят, что им трудно план по набору выполнять, так как мало кто желает.

    А кто и желает, тот очень часто не подходит по морально-деловым качествам или по здоровью.

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    56 минут назад

    Все идет по плану. Те, кто с интеллектом ПТУ-ника (да простят меня ПТУ-шники), но при бабках или папках - идут в ВУЗы. Потом в чиновники на места по блату и наследству. Или бизнесмены - тоже по наворованному наследству. Остальным - что останется.

  • Allenga

    Allenga
    55 минут назад

    ЛайКа 20 минут назад

    "Аналогичное право уже есть у детей военных, новый законопроект должен устранить возникшую несправедливость." - этот закон и есть несправедливость!

    +

    способы борьбы с несправедливостью в нашей стране приобретают странные формы, больше похоже на формирование прослойки опричников!

  • Allenga

    Allenga
    48 минут назад

    Кокон строят) окукливаться собираются)

  • Теркин

    Теркин
    46 минут назад

    Allenga, так и есть прослойка! И пропасть между слоями населения станет еще больше, хотя и так уже больше некуда. Хотя пробьем очередное днище! В стране в которой нет производства, зато избыток охранников, нет будущего!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    45 минут назад

    еще один шаг к построению сословного общества. недалече и до кастового остается.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    45 минут назад

    Сами понавыбирали в депутаты Абрамовых, Трушей, Быковских, Кузьминых и прочих, а теперь недовольны законами, которые те принимают! )))

    И да, всю мощь возмущения благовещенцев можно было наблюдать на незаконных несанкционированных митингах! )))

  • Теркин

    Теркин
    43 минуты назад

    Раньше пели, все профессии важны, все профессии нужны, а сейчас либо силовик либо чиновник, а ну еще бизнесмены которые в 90е страну Приватизировали за ваучер, сейчас рентой занимаются, зато гордо называют себя бизнесменами

  • Кроненберг

    Кроненберг
    39 минут назад

    плохие законы принимают депутаты от ЕР

  • ЛайКа

    ЛайКа
    37 минут назад

    Офисный планктон,

    1. я женского полу и меня армию не возьмут!

    2. за знания взяли вольницей и пообещали через 2 года погоны, а через полтора на погонное место обменялись два начальника своими родственницами. Одну от папы с районного отдела, другую в район! Так что не звездите как легко туда устроиться)))

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