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Амурские хоккеисты завоевали бронзу региональных соревнований

Амурские хоккеисты завоевали бронзу региональных соревнований

В поселке Ванино Хабаровского края на XII региональном турнире по хоккею сборная команда Приамурья заняла третье место. От Амурской области в соревнованиях с 4 по 7 февраля участвовали юноши 2012 года рождения из Благовещенска (ДЮСШ № 3), Новобурейского и Свободного.

— У ребят совсем не было времени на совместные тренировки, но им удалось объединиться и отлично показать себя. Ребята выполняли все указания и следовали стратегии, поэтому взошли на пьедестал почёта. Я очень доволен результатом, – поделился тренер команды, преподаватель ДЮСШ № 3 Благовещенска Александр Тарасевич.

Соперниками амурских хоккеистов стали команды хозяев соревнований – ванинский «Трансбункер» и хабаровский «Амур», а также уссурийское «Приморье», владивостокский «Адмирал» и «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга. В решающей игре с последними наша команда победила со счетом 8:3, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Турнир посвятили памяти заслуженного мастера спорта СССР, двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы Геннадия Цыганкова.

Напомним, что в ноябре прошлого года юные футболисты «Динамо-Благовещенск» стали чемпионами России в финале «Кожаного мяча». А в конце января в Свободном благовещенская хоккейная команда победила в спартакиаде амурских городов. Кроме того, в январе в Новобурейском прошли финальные игры регионального этапа Всероссийских соревнований на призы клуба «Золотая шайба» среди хоккеистов 2010-2011 годов рождения. Победу в нелёгкой схватке одержала команда «Форвард» из Благовещенска.

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#дети #конкурсы #спорт

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