Динозавры, соя и пирожки с жимолостью: чем занимаются амурские учёные

Накануне Дня российской науки, а он отмечается сегодня, 8 февраля, мы решили спросить у амурских учёных, чем они занимаются и что полезного изобретают для простых амурчан. Оказалось – очень много чего полезного!

Динозавры – для привлечения туристов

Иван Болотский, младший научный сотрудник ИГИП ДВО РАН:

— Изучение динозавров в нашей лаборатории ведется постоянно. Помимо фундаментальных исследований, мы готовим проекты по презентации палеонтологических находок из Приамурья жителям и гостям города. В частности, выставочный зал планируется сделать и на набережной. Там будут представлены фрагменты скелетов гадрозавров, а также отдельные интересные образцы. Динозавры Приамурья уникальны, и возможность прикоснуться к древней истории обязательно повысит туристический потенциал нашего края.

Ультраскороспелая соя, способная расти даже на холоде

Михаил Олегович Синеговский, врио директора ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои:

— За годы деятельности института селекционерами выведено более 100 высокопродуктивных, холодоустойчивых, слабо реагирующих на длину светового дня сортов сои. В настоящее время 60 % от общей площади посевов сои в Амурской области занято сортами селекции института.

В частности, выведен ультраскороспелый сорт сои «Топаз», в среднем вегетационный период которого составляет 89-93 дня. Созданы сорта сои, семена которых устойчивы к пониженным положительным температурам в период прорастания и устойчивые к длительному переувлажнению почвы. В целях повышения технологичности сортов при механизированной уборке селекционерами института создаются сорта с высоким прикреплением нижнего боба – свыше 15 сантиметров, что обеспечивает уборку бобов зерновыми комбайнами без потерь урожая.

Печенье с жимолостью и лимонником

Научно-исследовательская часть Дальневосточного ГАУ:

— За последние два года районировано несколько сортов жимолости и груши. Саженцы плодово-ягодных культур пользуются спросом среди садоводов не только города Благовещенска, но и всей Амурской области. Исследован и предложен для озеленения территорий региона ассортимент ландшафтных композиций.

Также важным направлением деятельности является разработка технологий функциональных пищевых продуктов – печенье, кексы, альбуминный творог, напитки, хлебобулочные изделия – с использованием сырья Дальневосточного региона: сахалинской красники, жимолости, лимонника дальневосточного и других.

Ежегодно преподавателями и сотрудниками университета разрабатываются технологии и технические средства не только для повышения сельскохозяйственного производства, но и оптимизации его работы.

Анализ сельского хозяйства

Александр Горлов, кандидат экономических наук, доцент Дальневосточного ГАУ:

— По результатам исследовательской работы за прошедший год учеными факультета был выполнен анализ современного состояния производства продукции сельского хозяйства Приамурья, исследованы проблемы эффективности функционирования предприятий АПК и малых форм хозяйствования, разработаны прогнозные сценарии развития соевого подкомплекса региона, исследованы тенденции изменения условий жизни сельского населения и многое другое.

Кроме того, факультет осуществляет хоздоговорную деятельность по подготовке бизнес-планов, участвует в разработке документов стратегического планирования, справочных материалов, консультируем специалистов и предпринимателей.

Ну и, конечно, мы работаем со студентами – готовим бакалавров и магистров экономического и управленческого профиля, у нас учится 138 человек очной формы обучения.

Предсказание землетрясений

Владимир Жижерин, научный сотрудник Института геологии и природопользования ДВО РАН:

— Лично я занимаюсь геодинамикой и тектоникой. Тектонические плиты двигаются, смещается земная кора, поэтому происходят землетрясения. Мы оцениваем, насколько интенсивно идут подвижки, и можем спрогнозировать участки, наиболее подверженные риску. Сказать, когда будет землетрясение, это практически невозможно, но вот определить опасные участки – это реально. Этим мы и занимаемся.

Как мы помогаем амурчанам? Есть структуры, которые разрабатывают ГОСТы и нормы строительства, все они готовятся на основе открытой научной информации, которую как раз готовим мы. Мы описываем сейсмоопасность на конкретной территории, и это обязательно учитывают при строительстве таких масштабных проектов, как ГЭС, железные дороги, нефтепроводы, – такие масштабные сооружения наиболее подвержены опасности при землетрясениях. Плюс, наши исследования помогают соблюсти баланс между безопасностью и экономией – повышение сейсмоопасности участка на один балл ведёт к удорожанию строительства на 30-40 %.

Воссоздание истории Приамурья

Наталия Киреева, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы БГПУ:

— На кафедре русского языка и литературы БГПУ мы занимаемся исследованием литературы Приамурья на протяжении всей её истории. История эта небольшая, но она мало изучена. Мы исследуем, как местная литература оказала влияние на сегодняшнюю жизнь амурчан, как она её меняла. Мы изучаем книги, деятельность писателей и всех агентов литературного процесса – это издательства, газеты, литературные клубы и события, начиная с XIX века и до сегодняшнего дня. Наши учёные возвращают читателю утраченных авторов, например, таких как Фёдор Чудаков. Это уникальный писатель начала XХ века, творчество которого было бы забыто, если бы не заведующий кафедры, профессор Александр Урманов. Произведения этого автора он собирал больше десяти лет по издательствам, по газетам, по разрозненным публикациям, части из которых нет в Амурской области или даже в России. В итоге три тома произведений Фёдора Чудакова издали в прошлом году во Владивостоке и в Москве.