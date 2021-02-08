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В марте мимо Земли пролетит крупный и опасный астероид

В марте мимо Земли пролетит крупный и опасный астероид
Фото: pixabay.com

По сообщению NASA, 21 марта мимо нашей планеты пролетит астероид 2001 FO32. Как посчитали учёные, он стает самым крупным «небесным камнем» из тех, что приблизятся к Земле в 2021 году.

2001 FO32 вращается вокруг Солнца. По подсчётам специалистов, таких околоземных объектов насчитывается около 25 тысяч. Больше двух тысяч из них классифицируются как «потенциально опасные». Это означает, что их орбита допускает приближение к Земле на потенциально опасное расстояние. А размеры «камней» так велики, что могут причинить ущерб при столкновении.

Длина 2001 FO32 составляет больше одного километра, а движется астероид со скоростью 34,4 километра в секунду. Согласно расчётов астрономов, астероид пролетит мимо Земли на расстоянии более двух миллионов километров. Это в пять раз больше расстояния между нашей планетой и Луной, пишет pogoda.mail.ru.

Предыдущий астероид пролетел мимо Земли в середине января. В этот же период времени в небе над Камчаткой заметили метеорит.

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#космос

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