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Движение поездов по железнодорожному пути Москва – Владивосток восстановлено

Движение поездов по железнодорожному пути Москва – Владивосток восстановлено

Минувшей ночью, с 7 на 8 февраля, в 01:37 восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда на станции Нанагры Амурской области, сообщают в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Напомним, что ночью 7 февраля в 06:56 на станции Нанагры произошёл сход 17 вагонов. На ликвидации последствий происшествия работали восстановительные поезда и более 250 железнодорожников.

Из-за схода поезда произошла задержка пассажирских поездов № 61 Владивосток – Москва, № 391 Благовещенск – Чита. Как сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, движение по одному пути на станции восстановили 7 февраля в 21:03. Поезда № 391 и № 61 отправились по маршруту следования.

— Забайкальская железная дорога приносит пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства. Движение по станции Нанагры осуществляется в штатном режиме, – прокомментировали восстановление движения в ЗабЖД.

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  • Алиса65

    Алиса65
    57 минут назад

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