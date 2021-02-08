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сегодня, 10:31 0

В Приморье спасли двух медвежат

В Приморье спасли двух медвежат
Фото: @siberiantiger_center

В Приморском крае будут выхаживать двух медвежат, оставшихся без мамы. Осиротевших гималайских мишек передали в центр спасения животных «Тигр».

Специалисты центра отметили, что это событие можно считать открытием сезона осиротевших медвежат. Чаще всего малыши остаются без мамы после того, как медведицу убивают браконьеры.

Накануне служба охотнадзора Приморского края доставила в центр «Тигр» двух малышей гималайского медведя. Медвежатам около 3-5 дней от роду, они ещё слепые и весят около 400 граммов.

— Состояние медвежат оставляет желать лучшего: малыши пока отказываются есть и у них вздутые животики. Мы пытаемся кормить их из шприца. Будем делать все возможное, чтобы их спасти, – рассказали специалисты центра спасения животных «Тигр».

В середине января в Якутии к людям вышла белая медведица с малышами. Звери зашли в посёлок в поисках пропитания. На семью медведей накинулась стая собак.

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#животные #природа

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