Сообщения о минировании школ в Приамурье оказались ложными

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В городском управлении образования уточнили, что в десяти школах уроки начались по расписанию. Учреждения успели проверить до 08:00. А в одиннадцати школах начало занятий перенесли на 09:00. Все школы Благовещенска уже успели проверить. Школьники, которые сегодня пропустили занятия, получат задания дистанционно.

В Тындинском районе школы ещё проверяют. Если силовые структуры вынесут удовлетворительное заключение, то занятия у детей начнутся во вторую смену, сообщили в минобрнауки области.

По информации отдела образования Тынды, занятия в школах отменили полностью. А в Тамбовском районе детей перевели на дистанционный режим обучения.