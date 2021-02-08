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сегодня, 09:40 1

Сообщения о минировании школ в Приамурье оказались ложными

Сообщения о минировании школ в Приамурье оказались ложными
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В понедельник, 8 февраля, опергруппы проверили общеобразовательные учреждения Приамурья на безопасность. Информация о минировании не подтвердилась. Проверка прошла в связи с сообщением о минировании российских школ, сообщили в администрации Благовещенска.

В городском управлении образования уточнили, что в десяти школах уроки начались по расписанию. Учреждения успели проверить до 08:00. А в одиннадцати школах начало занятий перенесли на 09:00. Все школы Благовещенска уже успели проверить. Школьники, которые сегодня пропустили занятия, получат задания дистанционно.

В Тындинском районе школы ещё проверяют. Если силовые структуры вынесут удовлетворительное заключение, то занятия у детей начнутся во вторую смену, сообщили в минобрнауки области.

По информации отдела образования Тынды, занятия в школах отменили полностью. А в Тамбовском районе детей перевели на дистанционный режим обучения.

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#школа

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Комментарии
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  • Анна555222

    Анна555222
    1 час назад

    Главное, чтобы садики опять не минировали, а то холодно утром.

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