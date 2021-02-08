В Благовещенске снова «минируют» школы

Обновлено: 09:20



Сегодня утром родители благовещенских школьников получили сообщения о том, что занятия отменяются: снова поступила информация о минировании учебных заведений. Оказались закрыты все школы города.

Как сообщают родители, детей эвакуируют из школ в соседние дома и учреждения. В некоторых учебных заведениях попросили не приводить детей в школу совсем.

— В связи с поступившим сообщением о минировании российских школ 8 февраля отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска. В настоящее время полицией и всеми заинтересованными ведомствами проводится проверка. Решение по второй смене будет принято позднее, – сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отменены по причине поступивших сообщений о минированиях и занятия в школах Сахалина.

— В школах Сахалинской области отменили занятия первой смены. Во всех образовательных учреждениях страны организованы экстренные проверки безопасности. Оперативные службы отрабатывают сообщения о минировании, – сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Сейчас во всех школах острова работают силовики.

— Учебный процесс будет возобновлен после того, как убедимся, что всё в порядке, – заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Позднее стало известно, что минирования оказались ложными. Занятия в школах возобновились в штатном порядке.

Напомним, ранее хабаровчанина приговорили к четырём годам колонии строгого режима за телефонный терроризм. Он из хулиганских побуждений «заминировал» самолёт в аэропорту Хабаровска.

Минирование школ в феврале происходит в Приамурье не в первый раз. В прошлом году занятия срывались 26 и 3 февраля.