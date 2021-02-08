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сегодня, 07:25 17

В Благовещенске снова «минируют» школы

В Благовещенске снова «минируют» школы

Обновлено: 09:20

Сегодня утром родители благовещенских школьников получили сообщения о том, что занятия отменяются: снова поступила информация о минировании учебных заведений. Оказались закрыты все школы города.

Как сообщают родители, детей эвакуируют из школ в соседние дома и учреждения. В некоторых учебных заведениях попросили не приводить детей в школу совсем.

— В связи с поступившим сообщением о минировании российских школ 8 февраля отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска. В настоящее время полицией и всеми заинтересованными ведомствами проводится проверка. Решение по второй смене будет принято позднее, – сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отменены по причине поступивших сообщений о минированиях и занятия в школах Сахалина.

— В школах Сахалинской области отменили занятия первой смены. Во всех образовательных учреждениях страны организованы экстренные проверки безопасности. Оперативные службы отрабатывают сообщения о минировании, – сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Сейчас во всех школах острова работают силовики.

— Учебный процесс будет возобновлен после того, как убедимся, что всё в порядке, – заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Позднее стало известно, что минирования оказались ложными. Занятия в школах возобновились в штатном порядке.

Напомним, ранее хабаровчанина приговорили к четырём годам колонии строгого режима за телефонный терроризм. Он из хулиганских побуждений «заминировал» самолёт в аэропорту Хабаровска.

Минирование школ в феврале происходит в Приамурье не в первый раз. В прошлом году занятия срывались 26 и 3 февраля.

Просмотров всего: 4314

#происшествия #школа

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    6 часов назад

    Посмотришь любой американский боевик - не успел злодей в любой точке мира или трубку снять, или на клавишу ноутбука нажать, как туда уже летит беспилотник - бах, и нет злодея!

    У нас из месяца в месяц, из года в год повторяется одно и то же - и ничего не меняется. ФСБ, МВД и прочие борцы за кибербезопасность - где они все?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    6 часов назад

    У них, своя забота: с нахвальным борются...

  • Geryy

    Geryy
    6 часов назад

    Либо заняты прослушкой ватсапа

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 часов назад

    Надо меньше смотреть американские боевики!

    Тогда не будет детских иллюзий. )

  • yuliablg444

    yuliablg444
    6 часов назад

    14 школа учится , никто не отменял занятия

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    народ разгулялся, распоясался, нужно срочно поднять авторитет власти. Устроив такое а потом еще и раскрыв.......

  • katal75

    katal75
    5 часов назад

    16 школа то же учится

  • stepan281

    stepan281
    5 часов назад

    Да кому тут нужно минировать? С Украины звонят а тут подпрыгивают, а там веселятся. Уже давно бы внимание не обращали. С другой стороны правоохренительным органам нужно же зарплату получать.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    5 часов назад

    Как только народ становится недовольным властью (из-за бензина, скажем), тут же начинаются минирования, обостряются эпидемии и т.п.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    Дмитрий Русский, а при чём тут власть, если бензином занимаются частные лица?

    Может быть "мухи отдельно, котлеты отдельно"?

    Хотели сто сортов колбасы - ешьте, не обляпайтесь!

  • kidman

    kidman
    5 часов назад

    "Офисный планктон - а при чём тут власть, если бензином занимаются частные лица?

    Может быть "мухи отдельно, котлеты отдельно"?

    Хотели сто сортов колбасы - ешьте, не обляпайтесь!"

    Судя по такой нервной реакции на слова "ФСБ", "МВД" и "власть" ваш офис, батенька (или маменька) где-то там

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    kidman, вы что-то где-то между строк сами себе начитали? )))

    Где вы увидели какую-либо реакцию, кроме смеха?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    Дмитрий Русский когда у оппонентов заканчиваются аргументы - начинаются попытки перехода на личность? )))

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 часа назад

    Офисный планктон, раскрытие данных о вашем месте работы это переход на личности? Пусть так

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    3 часа назад

    Для чего учебные заведения оборудованы видео системами? Для чего в каждом учебном заведении охраняется людьми в форме? Для чего установлены пропускные режимы? В прошлом году ходил встречать первоклассника после занятий, все родители и родственники толпились рядом с входом, проход в коридор через турникет по электронным пропускам учителей и школьников. Для чего это всё сделано, если такие системы не обеспечивают безопасность учебных заведений и детей?

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Для галочки и освоения

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    "С Украины звонят а тут подпрыгивают, а там веселятся. Уже давно бы внимание не обращали."

    Рисую картину. Ваш сын-первоклассник учится в школе. Директор школы получает вот такое сообщение (кстати, чаще не звонят, а по электропочте присылают). Директор, в полном соответствии с озвученной вами выше инструкцией, "не обращает внимания".

    Ваша реакция?

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