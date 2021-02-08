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Выбор читателей за 7 февраля

Выбор читателей за 7 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 7 февраля.

Под Благовещенском обстреляли дальнобойщика

В соцсетях появилась информация о нападении на водителя-дальнобойщика под Благовещенском. По словам очевидцев, он получил огнестрельные ранения, машина также попала под обстрел.

Очереди на АЗС Благовещенска пока никуда не делись

Благовещенские автомобилисты по-прежнему простаивают в очередях за топливом. По словам водителей, даже долгое ожидание не всегда себя оправдывает – бывает, что на заправке не оказывается дешёвого бензина. Приходится заправляться дорогим.

Житель Уфы рассказал, как нашёл на Дальнем Востоке целый автопарк под снегом

Житель Уфы, Артур Сафин, на своей страничке в Инстаграме рассказал о том, как проходила его служба на Курилах. По словам мужчины, столько снега, сколько он видел на Дальнем Востоке, ему больше не приходилось наблюдать нигде.

Поезд Владивосток – Москва задерживается из-за схода вагонов

На Забайкальской железной дороге ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 61 сообщением Владивосток – Москва с остановкой на станции Могоча. Задержка в пути связана с происшествием, которое случилось на железной дороге сегодня ночью. С рельсов в этом районе сошли 17 вагонов грузового поезда и повредили железнодорожное полотно.

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#интернет #СМИ

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