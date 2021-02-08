Выбор читателей за 7 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 7 февраля.

В соцсетях появилась информация о нападении на водителя-дальнобойщика под Благовещенском. По словам очевидцев, он получил огнестрельные ранения, машина также попала под обстрел.

Благовещенские автомобилисты по-прежнему простаивают в очередях за топливом. По словам водителей, даже долгое ожидание не всегда себя оправдывает – бывает, что на заправке не оказывается дешёвого бензина. Приходится заправляться дорогим.

Житель Уфы, Артур Сафин, на своей страничке в Инстаграме рассказал о том, как проходила его служба на Курилах. По словам мужчины, столько снега, сколько он видел на Дальнем Востоке, ему больше не приходилось наблюдать нигде.

На Забайкальской железной дороге ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 61 сообщением Владивосток – Москва с остановкой на станции Могоча. Задержка в пути связана с происшествием, которое случилось на железной дороге сегодня ночью. С рельсов в этом районе сошли 17 вагонов грузового поезда и повредили железнодорожное полотно.