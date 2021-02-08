Благовещенский «Харбин» получит новый облик

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В Благовещенске изменится фасад филиала ОКЦ в микрорайоне, более известного как «Харбин». Как сообщает пресс-служба мэрии города, переднюю часть комплекса утеплят и оборудуют навесной конструкцией. В какой цветовой гамме оформят здание – ещё решается.

Реконструкция пройдёт за счёт средств городского бюджета. Сейчас дорабатывается проектная документация с учётом предложений городского управления архитектуры и градостроительства.

— Будет изменена входная зона, появится новая вывеска. Проект фасада разработан таким образом, чтобы облик здания стал более ярким, притягивал внимание горожан и стал частью единой концепции новой общественной зоны, которая располагается рядом. В будущем фасад также планируем подсветить. Как только будет доработан проект и доведены средства на его реализацию, объявим аукцион и приступим к работам, – рассказала директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

В 2020 году в филиале ОКЦ отремонтировали помещения, заменили систему отопления и оборудовали систему вентиляции, отремонтировали пожарную сигнализацию и пожарный водопровод. Стены демонтировали и заново выстроили новые с учётом всех норм и требований. Также в прошлом году благоустроили территорию вокруг центра.