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сегодня, 08:30 3

Благовещенский «Харбин» получит новый облик

Благовещенский «Харбин» получит новый облик
Фото: admblag.ru

В Благовещенске изменится фасад филиала ОКЦ в микрорайоне, более известного как «Харбин». Как сообщает пресс-служба мэрии города, переднюю часть комплекса утеплят и оборудуют навесной конструкцией. В какой цветовой гамме оформят здание – ещё решается.

Реконструкция пройдёт за счёт средств городского бюджета. Сейчас дорабатывается проектная документация с учётом предложений городского управления архитектуры и градостроительства.

— Будет изменена входная зона, появится новая вывеска. Проект фасада разработан таким образом, чтобы облик здания стал более ярким, притягивал внимание горожан и стал частью единой концепции новой общественной зоны, которая располагается рядом. В будущем фасад также планируем подсветить. Как только будет доработан проект и доведены средства на его реализацию, объявим аукцион и приступим к работам, – рассказала директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

В 2020 году в филиале ОКЦ отремонтировали помещения, заменили систему отопления и оборудовали систему вентиляции, отремонтировали пожарную сигнализацию и пожарный водопровод. Стены демонтировали и заново выстроили новые с учётом всех норм и требований. Также в прошлом году благоустроили территорию вокруг центра.

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#культура #строительство

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    31 минута назад

    Вечно зелёненький Харбин станет "вырви глаз красным"

    А ничего, что он вырвется из архитерктурного единства?

    Там зелёные общаги и все дома в постельных цветах. Не смущает?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    29 минут назад

    Хотя бы лучше, чем порасячерозовый(

  • ЛайКа

    ЛайКа
    24 минуты назад

    У меня есть предложение, чтобы связать картину в единое целое надо нахлобучить золотой купол над баннером с азиаткой!

    Влепили же на территории Китайского городка "храм на коллекторе", что останавливаться? Замодельте уже в Харбине филиал школы РПЦ

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