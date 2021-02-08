Бензин нам только снится: мемы про отсутствие топлива добрались до благовещенских соцсетей

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Ситуация с бензином до сих пор остро стоит в Благовещенске. Даже при том, что Хабаровский нефтеперерабатывающий завод заработал в полную силу и начал поставлять бензин во все города Дальнего Востока. В Хабаровском крае ситуацией уже заинтересовалась прокуратура. Свою проверку организовали и специалисты амурского УФАС. Но пока очереди на АЗС сохраняются везде, на некоторых заправках бензина просто нет.

Люди злятся, но и обойти без юмора эту проблему не могут. Хабаровчане ещё в начале недели начали рассылать друг другу бензиновые мемы. К концу недели тенденция дошла и до Благовещенска. Амур.инфо публикует подборку из местных соцсетей.