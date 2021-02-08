Гороскоп на 8 февраля: Львам нужно заняться здоровьем, а Водолеям лучше отказаться от сделок

Восход Солнца: 07:52

Заход Солнца: 17:35

Солнце в Водолее.

Овен. Постарайтесь вести себя сдержанно, даже если начальник утверждает, что в вашем плане есть недостатки. Постарайтесь навести порядок на рабочем месте, разобрать бумаги, выбросить лишнее.

Телец. День может быть весьма противоречивым, есть шанс добиться успеха, но возникают и неожиданные трудности. Успешным день окажется, если попробуете максимально не отвлекаться от важного дела.

Близнецы. Если висит какой-то незаконченный проект, самое время к нему вернуться, обстоятельства, наконец, сложатся благоприятно. День благоприятен для занятий спортом и физической работы.

Рак. Диссонанс планет может спровоцировать у вас сильную головную боль, в течение дня могут ощущаться повышенная нервозность и раздражительность. Ближе к вечеру наступит спокойный период.

Лев. Звёзды советуют всерьёз заняться своим здоровьем, тем более что у вас уже есть первые «звоночки» заболеваний. Если почувствуете слабость или усталость, знайте, что пора отдохнуть.

Дева. В этот день астрологи советуют сбавить темп как на работе, так и дома. Перестаньте пытаться всем доказать свою непробиваемость.

Весы. В жизни возможны как положительные, так и отрицательные перемены; воздержитесь от интенсивной работы. Не самое подходящее время, чтобы начинать новые проекты или подписывать сделки.

Скорпион. Постарайтесь ограничить своё общение, впускайте в зону комфорта только людей, которых вы очень хорошо знаете. Самое время раскрыть карты перед близким человеком.

Стрелец. Позитивный космический фон благоприятствует домашним хлопотам: созданию уюта в собственной квартире, покупке милых безделушек и аксессуаров, подготовке к путешествию.

Козерог. День будет тяжёлым и эмоционально, и физически. Вам поможет ненавязчивая прогулка в компании приятной музыки в наушниках.

Водолей. Откажитесь от финансовых сделок, в которых вы не уверены на 100 %. Есть риск потерять больше, чем приобрести. Всю запланированную работу вы сделаете в срок.

Рыбы. Если у вас запланированы какие-то дела, всё хорошенько обдумайте и перепроверьте, а уже потом отправляйте заказчику готовый вариант.

Астролог: Вальдемар Небоходцев