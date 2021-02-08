Шесть ошибок водителей при запуске автомобиля на морозе

В сильные морозы, чередующиеся со снегопадами, весьма актуальным для жителей Благовещенска становится вопрос прогрева автомобилей.

Автомобили, павшие жертвами некомпетентности хозяев, у нас не редкость. Причины этих пожаров могут быть разными, часто всё списывается на поджог или замыкание электропроводки. В ряде случаев даже у экспертов не получается достоверно определить причину. Только 29 января в Благовещенске сгорели два автомобиля и еще один в Белогорске. Ещё одна машина горела 31 января в посёлке Моховая Падь.

Тем не менее, при минусовой температуре на улице машина всегда должна прогреваться. Но часто водители либо вообще не делают этого, либо совершают ряд ошибок, заметно уменьшающих ресурс двигателя.

Итак, что это за ошибки и как нужно делать правильно?

Не заводить двигатель сразу

Некоторые водители, едва усевшись на место водителя, немедленно сразу начинают что-то нажимать или проворачивать в замке.

На самом деле, включив зажигание, стоит подождать несколько секунд. Под капотом вы услышите жужжание бензонасоса, который подкачивает топливо. После того, как насос выключился, пуск двигателя будет гораздо легче, вам не придется долго крутить стартер, рискуя посадить аккумулятор.

Если в вашем стареньком автомобиле коробка передач, крутить стартер стоит начинать предварительно выжав сцепление. Таким образом вы разъединяете двигатель с трансмиссией, что облегчает пуск и увеличивает срок службы трансмиссии.

Недостаточный прогрев

Чем холоднее на улице, тем дольше следует дать поработать мотору на прогреве. Рекомендации «бывалых автомобилистов» о том, что греть вообще не обязательно, игнорируем. Износ цилиндров никак не зависит от опыта владельца.

Стенки цилиндров на неработающем моторе в сильный мороз сжимаются, зазоры между трущимися поверхностями сокращаются. Загустевшее моторное масло после запуска не очень охотно и далеко не сразу добирается по каналам из поддона картера.

При прогреве холодного мотора, обороты автоматически повышаются, чтобы насос быстрее прокачал смазку.

Если в этой ситуации вы начинаете прижимать педаль газа уже через минуту после старта мотора, износ трущихся элементов резко усилится. Здесь стоит помнить о том, что при минус 15 градусах, мотор успевает прогреться за 10 минут примерно до 40 градусов. Это время прогрева следует считать минимально необходимым.

Накрутить обороты

Иногда отдельные «специалисты» дают совет – чтобы ускорить прогрев, добавьте оборотов.

Для машин с «автоматами» и вариаторами рекомендуется перевести селектор в положение «драйв», удерживая ногу на тормозе, а для автомобилей с «механикой» – перевести рычаг в «нейтральное» положение и придавить газ, удерживая обороты на отметке около 2,5 тысяч оборотов в минуту.

В ряде случаев водители, с упорством достойным лучшего применения, отправляют стрелку тахометра прямиком в красный сектор. В таком случае нагрузка на двигатель автомобиля становится предельной. При прогреве старайтесь вообще никогда не поднимать обороты мотора выше 3 тысяч оборотов. Допускается греть двигатель в движении, не превышая первые сотни метров указанные 2,5-3 тысячи оборотов в минуту.

Забываем прогреть трансмиссию

Прогрев автомобиля на месте повышает ресурс силового агрегата и многие, потратив 10-15 минут на разогрев мотора, начинают движение уже в активной манере.

При этом они забывают о том, что силовой агрегат нагрелся, а масло в трансмиссии всё ещё густое.

На холостом ходу эти узлы прогреть невозможно. Поэтому, даже прогрев двигатель, первые километры стоит двигаться в спокойном темпе, без ускорений. При невыполнении этого требования, повышенный износ трансмиссии практически гарантирован.

Быстрая расчистка лобового стекла

Ряд водителей практикует особый метод отогрева лобового стекла.

Сразу после запуска мотора, воздух из дефлекторов не направляется на стекло, так как считается, что холодный воздух ничем не поможет, что справедливо. Но после того, как салон прогрелся, тёплый или очень тёплый воздух направляется на стекло, отчего последнее трескается.

Ситуация усугубляется очень низкой температурой и уже имеющимися трещинами на стекле.

Повредить лобовое стекло также можно плеснув на него кипятком из термоса или просто тёплой водой.

Чтобы стряхнуть снег с лобового стекла не стоит включать стеклоочистители. Они могут примерзнуть, отчего повреждается поверхность резиновых щёток стеклоочистителей, либо сгорает их привод.

Разогрев картера двигателя открытым пламенем

Жители северных регионов для облегчения пуска двигателя разогревают его картер горелкой, паяльной лампой и или просто разводят под автомобилем костёр.

Даже если соблюдать технику безопасности: располагать огонь строго под картером, не нагревать уплотнительные элементы конструкции и подкрылки автомобиля, опасность пожара остается высокой.

При этом неконтролируемый прогрев может буквально вскипятить масло и вызвать его сгорание. Поэтому жителям северных регионов очень рекомендуется предпусковой подогреватель. Подобные устройства обогревают сначала двигатель, а после этого – салон, облегчая запуск мотора в холодную погоду, и во многих случаях управляются дистанционно.