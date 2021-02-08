Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля: Козерогам не стоит хвастаться, а Львы будут активны

Общий астрологический прогноз на неделю с 8 по 14 февраля для всех знаков зодиака.

Овен. С самого начала недели навалятся хлопоты и утомят настолько, что хандра и сомнения в собственных силах возьмут верх. Спасение найдется у домашнего очага.

Телец. Звёзды выстроились к вашей пользе, так что смело вперед: к более высоким должностям и доходам. Однако материальные устремления должны подкрепляться морально.

Близнецы. Включайте интуицию – она поможет обнаружить все подводные камни, особенно в денежной сфере. В четверг и пятницу можно запланировать важные встречи.

Рак. Как бы ни хотелось сосредоточиться на делах сердечных, поработать все-таки придется: намечается интересный проект, который будет просто жаль отдать более расторопному коллеге.

Лев. Вам удастся удивить окружение повышенной активностью. Звёзды советуют: выслушивая чужое мнение, доверяйте лишь своей интуиции.

Дева. Делайте свои дела без спешки, не обращая внимания на тех, кто будет говорить вам под руку. Это особенно важно, если заканчиваете сложный либо затяжной проект.

Весы. Попытки разобраться и навести порядок в текущей ситуации вряд ли будут так уж плодотворны. А вот планирование и определение стратегических целей внесут необходимую ясность.

Скорпион. На этой неделе, скорее всего, подтвердятся какие-то ваши предположения или предчувствия. Данное событие будет весьма своевременным и принесет вам крупную прибыль.

Стрелец. Стрельцам не придется скучать, судьба приготовила вам множество интересных событий и встреч. Вы будете оказываться в нужном месте и в нужное время.

Козерог. Пока не стоит хвастаться успехами. Особенно если настроение начнет непредсказуемо меняться, и то, что было важно, покажется ерундой.

Водолей. Эта неделя принесет отличные возможности для флирта и новых знакомств. Однако сейчас не стоит слишком рассчитывать на серьезное продолжение таких отношений

Рыбы. Если человек жалуется на «холод и непонимание в любви», то правомочно поставить вопрос: «А была ли сама любовь?». Возможно, вы приняли за любовь страсть.

Астролог: Вальдемар Небоходцев