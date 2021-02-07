Василий Орлов: 8 февраля в Приамурье прибудут тринадцать цистерн топлива

Губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал о ситуации с бензином в Благовещенске и назвал сроки, в которые топливо начнут поставлять в достаточном количестве.

— Друзья, ситуация с бензином пока не нормализовалась, как мы ожидали. До сих пор на заправках встречаются очереди, мне пишут и присылают фотографии. Ещё раз хочу пояснить: у нас нет в области своего НПЗ, основную часть топлива мы получаем из Хабаровска. Там завод был на плановом ремонте, по объективным причинам (не запускалось оборудование) он затянулся и только в пятницу начал работать в штатном режиме. Несколько исправили положение поставки из Росрезерва, но они не могут, конечно, закрыть весь спрос на топливо, который ещё подогревается ситуацией, – написал сегодня губернатор Приамурья в своём инстаграм-аккаунте.

Василий Орлов сообщил, что, по информации на сегодня, 7 февраля, ожидается цистерна топлива.

— На 08:00 утра в области реализация АИ-92 без ограничений осуществлялась на 45 АЗС, АИ-95 – на 11 заправках. АИ – 98 не продавали. Из них Благовещенск – десять и три заправки соответственно. Трасса – 13 и четыре заправки. Районы – 22 и четыре заправки. За сутки запланировано увеличить их количество. Благовещенск +4. Трасса +1. Итого АЗС без ограничений по отпуску АИ-92 составит 50 точек. АИ-95 – 11 точек, – рассказал губернатор.

В понедельник, 8 февраля, в Приамурье ожидается поступление тринадцати цистерн топлива. Со ссылкой на Минэконом губернатор сообщает, что поставки с Хабаровского НПЗ у нас будут только во вторник.