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7 февраля 2021, 18:10 31

Василий Орлов: 8 февраля в Приамурье прибудут тринадцать цистерн топлива

Василий Орлов: 8 февраля в Приамурье прибудут тринадцать цистерн топлива

Губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал о ситуации с бензином в Благовещенске и назвал сроки, в которые топливо начнут поставлять в достаточном количестве.

— Друзья, ситуация с бензином пока не нормализовалась, как мы ожидали. До сих пор на заправках встречаются очереди, мне пишут и присылают фотографии. Ещё раз хочу пояснить: у нас нет в области своего НПЗ, основную часть топлива мы получаем из Хабаровска. Там завод был на плановом ремонте, по объективным причинам (не запускалось оборудование) он затянулся и только в пятницу начал работать в штатном режиме. Несколько исправили положение поставки из Росрезерва, но они не могут, конечно, закрыть весь спрос на топливо, который ещё подогревается ситуацией, – написал сегодня губернатор Приамурья в своём инстаграм-аккаунте.

Василий Орлов сообщил, что, по информации на сегодня, 7 февраля, ожидается цистерна топлива.

— На 08:00 утра в области реализация АИ-92 без ограничений осуществлялась на 45 АЗС, АИ-95 – на 11 заправках. АИ – 98 не продавали. Из них Благовещенск – десять и три заправки соответственно. Трасса – 13 и четыре заправки. Районы – 22 и четыре заправки. За сутки запланировано увеличить их количество. Благовещенск +4. Трасса +1. Итого АЗС без ограничений по отпуску АИ-92 составит 50 точек. АИ-95 – 11 точек, – рассказал губернатор.

В понедельник, 8 февраля, в Приамурье ожидается поступление тринадцати цистерн топлива. Со ссылкой на Минэконом губернатор сообщает, что поставки с Хабаровского НПЗ у нас будут только во вторник.

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#Дальний Восток #дороги #областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    19 часов назад

    13 цистерн х 60 тонн = 780 тонн. А была информация, что в область поступило 48 000(сорок восемь тысяч) Где эта горючка, или это очередной фейк....

  • Дмитрий Ушаков

    Дмитрий Ушаков
    19 часов назад

    В нефтедобывающей стране нет бензина! Эта та власть, которой мы достойны!

  • mix23

    mix23
    19 часов назад

    Про "поступление" бензина нам говорят уже вторую неделю. 780 тонн это ежедневное потребление в Хабаровске, например. Для Благовещенска разделим на 3. Короче хватит дня на 3-4.

  • Дмитрий Ушаков

    Дмитрий Ушаков
    19 часов назад

    Наш "губернатор" в Инстаграме 28 января: "О бензине АИ-92 и АИ-95 на заправках. Минэконом мониторит цены. Ситуация стабилизируется на следующей неделе. Нехватка есть на некоторых заправках. "«Масла в огонь» подливают те, кто сообщает об аварийной остановке нефтеперерабатывающего завода в Хабаровске. Это не так". Весь в президента!

  • Авантыч

    Авантыч
    18 часов назад

    Дмитрий Ушаков

    При любой ситуации вини власть, так жить будет легче. Мозг не напрягается.

  • Алекsей

    Алекsей
    18 часов назад

    А то что топливо в стране постоянно дорожает, кто из буржуев ответит ?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    17 часов назад

    помнится капиталисты своими действиями в феврале 1917 года скинули монархию

  • Арсений К.

    Арсений К.
    17 часов назад

    Сам сядь за руль и поезди по заправкам. Может и решаться будет быстрее.

    А цистерны еще подать надо со станции прибытия и довезти до автозаправки.

  • full

    full
    17 часов назад

    Авантыч, наша власть напрягает мозг только тогда, когда нужно залезть в карман к народу. А вот насчет элементарного порядка, почему то напрячь мозг не спешит. Парадокс?

  • vertex

    vertex
    16 часов назад

    Пуйлам приадминистрационным в гаражах заливают, а отстальные паситесь налогоплательщиеи)

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    16 часов назад

    Это прорыв.Однозначно. Область живёт.

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    15 часов назад

    Не на поановом ремонте, вы глава Амурской области, либо лукавите либо не достаточно осведомлены по поволу слодившейся ситуации, в том числе пожаре на НПЗ на Сазалине и выходе из строя супер-пупер агрегата в Хабаре, который гонит 95-бенз и который не подлежит ремонту, и который до сих пор не настрили. Обосновать? Да легко, плановые или регламентные работы (которые нам втюзивают) имеют одно такое важное свойство как предсказуемость и как следствие предупреждение населения об этом! По факту, получается очередное враньё и бездействие с вашей стороны!

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    15 часов назад

    извиняюсь за орфографию, клавиатура маленькая.... но суть я думаю понятна...

  • DrDimon

    DrDimon
    15 часов назад

    vertex, а кто такие "пуйлы" и "налогоплательщиеи"?

    Вы, батенька, разорились бы на переводчика что ли. А то вся глубина мысли сходит на нет. :)

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    15 часов назад

    При такой цифре, цистерны явно сойдут с рельсов...

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    14 часов назад

    Ситуация нормализуется только через 3 - 4 недели. То о чём будет с удивлением писать губернатор (о своих ожиданиях и о друзьях) на следующей недели, я вас предупредил...

  • Гортензия28

    Гортензия28
    7 часов назад

    Ох уж это Приамурье... Википедия пишет, что это три субъекта Амурка, ЕАО и Хабаровский. Журналисты используют, как угодно. Вот уже губернатор Приамурья появился. То приравнивают к области, то нет...

  • full

    full
    6 часов назад

    Точняк ГУБЕРНАТОР ПРИАМУРЬЯ))))

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    6 часов назад

    совершенно не интересно, что этот не владеющий ситуацией губернатор говорит. с бензином ситуация всё хуже

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    6 часов назад

    или это он таким образом героически стремился "не допустить паники"?

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    6 часов назад

    а вообще Орлов - это ГПЗ. чего к нему с НПЗ привязались?

  • OT

    OT
    5 часов назад

    А в Китай нефть качают без перебоев? Там свой НПЗ?

  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    5 часов назад

    А зря нет у нас своего НПЗ. Помнится инвесторы для строительства НПЗ под Березовкой даже забор сделали, цементный завод для него построили, бывшую воинскую часть выкупили для строителей, сделали там ремонт... Но "великий" Володя Пу запретил и сказал что не будет давать разрешения на поставку сырья для этого завода... Все! Бабки инвесторов растеклись по карманам наших мелких чинуш... С тех пор, ни одного крупного инвестора из Китая в амурке нет. Мост через Амур - не считается, масштабы не те.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    А при чём тут губер и власть вообще, если

    :

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ННК-ХАБАРОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

    Генеральный директор

    Быстров Игорь Владимирович

    Держатель реестра акционеров

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР

  • Allenga

    Allenga
    4 часа назад

    А губер мог бы просто не юлить и не говорить заведомо неправду, хотя бы о причинах остановки на НПЗ. Начать надо с малого. Говорить правду, говорить, что предпринимается, трезво оценивать сложность ситуации и перспективы развития событий. Резко меньше станет возмущенных. И цифрами стоит жонглировать, если приводишь встречные цифры по среднесуточному потреблению в области. До Благи то может и дойдут эти 13 цистерн, а в районах молится, чтобы хватило запасов?

  • старатель

    старатель
    4 часа назад

    зачем Вам бензин если у Вас нет денег на него ?

    или все таки деньги есть ?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    В Хабаровске, по словам коллег с бензином всё восставлено - на всех заправках бензин есть. Дягтерева снова смешали с помоями, он ляпнул, что "держал на контроле" ситуацию с бензином.

    Вопрос в другом - перебои каждый год, и после них существенные поднятия цен. Разумеется, цены не вернутся к прошлым значениям.

    Сейчас, вдруг ни с того ни с сего начались "минирования". Что дальше будет, чтобы отвлечь общественность?

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    3 часа назад

    Allenga 54 минуты назад

    А губер мог бы просто не юлить и не говорить заведомо неправду, хотя бы о причинах остановки на НПЗ. Начать надо с малого. Говорить правду, говорить, что предпринимается, трезво оценивать сложность ситуации и перспективы развития событий. Резко меньше станет возмущенных. ++++

  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    3 часа назад

    губернатора, в связи с утратой доверия - в отставку!

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    "Но "великий" Володя Пу запретил и сказал что не будет давать разрешения на поставку сырья для этого завода..."

    Такое впечатление, что вы при этом разговоре присутствовали. :)

    Президент лично дает разрешение на поставку сырья для какого-то завода в самой заднице страны? Сами-то поняли, что ляпнули? :)

  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    50 минут назад

    Это случилось во время его вынужденной ночевки, когда перенесли запуск ракеты с космодрома на сутки. В ту же ночь он встретился с компаниями-резидентами ТОР, среди которых был директор Амурского нефтеперерабатывающего завода (вроде так), где поднимался вопрос об обеспечении этого завода сырьем (нефтью). На что президент ответил, что не даст возможности врезаться в ВСТО (нефтепровод) и все ресурсы рассчитаны.

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