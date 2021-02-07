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7 февраля 2021, 18:00 2

Сквер АОДНТ украсили восемь новых ледяных скульптур (видео)

Сквер АОДНТ украсили восемь новых ледяных скульптур (видео)

Новые ледовые скульптуры украсили сквер АОДНТ. Сегодня там завершился конкурс «Волшебный лёд Амура», в котором приняли участие восемь благовещенских команд. Среди них – воспитанники художественной школы города Благовещенска и коллектива театра огня «Одержимые». Также в конкурсе решила поучаствовать одна из семей города с двумя детьми.

Определённой тематики конкурса не было, рассказали корреспонденту Амур.инфо в АОДНТ. Команды вместе с наставниками проекта разрабатывали собственные эскизы и могли воплотить в фигурах любой придуманный образ. Свои замыслы участники конкурса воплощали под руководством Алексея Сидорова, члена АРОО «Творческий Союз художников» и его команды. Ежегодно они создают ледяную сказку для жителей города, но в 2021-м сделали и ещё один подарок – изготовили четырёхметрового Александра Невского, фигура которого также установлена в сквере АОДНТ.

Конкурс «Волшебный лёд Амура» длился два дня. Третье место заняла команда Натальи Просвиряковой со скульптурой «Хочется верить». На втором – команда Алексея Сидорова, работа «Опередить время». На первой строчке оказалась команда Оксаны Красули – скульптура «Навстречу весне», где изображены даурский журавль и подснежники.

Теперь ледовые скульптуры, среди которых бык с луной, ледяная ёлка, избушка и другие, будут украшать сквер АОДНТ до наступления тепла.

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#дети #культура #отдых #праздники

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    18 часов назад

    сквер ДОСА....

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    15 часов назад

    При первой строчке «Навстречу весне» стоило ли морозить воду?

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