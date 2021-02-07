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7 февраля 2021, 18:36 9

На Урале родители отправили ребёнка в школу в два часа ночи

На Урале родители отправили ребёнка в школу в два часа ночи
Фото: pixabay.com

В городе Златоуст Челябинской области родители отправили маленького сына-школьника на учёбу в два часа ночи. Ничего не подозревавший сонный ребёнок пошёл на уроки, но по дороге его встретили дорожные рабочие, которые были ошеломлены, встретив маленького пешехода в такое время.

Они записали видео со словами негодования и выложили его в соцсеть. Впоследствии оказалось, что у родителей школьника просто сбились часы.

— Спрашивали его, куда он идёт, говорит, в школу, – комментирует видео мужчина. – Родители, на часы смотрите, когда детей отправляете, – негодует рабочий.

Когда один из рабочих привёл малыша домой, оказалось, что у родителей сбились часы, и они не подозревали, что их сын пошёл на занятия настолько заблаговременно.

При этом, как пишет сайт Полит.74, пользователи Сети скептически отнеслись к заявлению родителей, ссылаясь на «век гаджетов и смартфонов». Некоторые даже предположили, что это повод задуматься органам опеки.

Просмотров всего: 3708

#дети #помощь #происшествия #школа

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    16 часов назад

    "20тилетний прорыв стабильности, дети задолго, чтобы дойти в другую школу поселение выходят затемно,потому, как пидорги оптимизировали всё и вся"

  • DrDimon

    DrDimon
    16 часов назад

    Кто про что, а вшивый про баню.

  • vertex

    vertex
    16 часов назад

    "Иди подмойся и получи свои сребренники"

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    16 часов назад

    Одни придумали...другие поверили...век дураков..жалко не дожил Задорнов

  • DrDimon

    DrDimon
    16 часов назад

    Нда... Сенильная деменция она такая. Зловредная штука. :)

  • Landyush

    Landyush
    6 часов назад

    ни за что не поверю, что прям сбились часы. Прям все разом? Конечно, если в семье действительно нет денег и только одни часы и нет смартфонов, тогда это сигнал местным властям, что семьей нужна помощь.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    Странно, что родители сами на работу по "сбившимся часам" не пошли.

  • МояМишель

    МояМишель
    4 часа назад

    Смех смехом, но у меня муж в студенчестве так же пришел в АмГУ к восьми часам вечера, а не утра. Зима, темно, уснул, проснулся, думал утро, часы механические везде, 90-е годы. Охранник на вахте домой отправил, да и электронное табло на входе показало 20-00. Все бывает.

  • in essence

    in essence
    4 часа назад

    DrDimon давно уже причесали зачем здесь

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