На Урале родители отправили ребёнка в школу в два часа ночи

Фото: pixabay.com

В городе Златоуст Челябинской области родители отправили маленького сына-школьника на учёбу в два часа ночи. Ничего не подозревавший сонный ребёнок пошёл на уроки, но по дороге его встретили дорожные рабочие, которые были ошеломлены, встретив маленького пешехода в такое время.

Они записали видео со словами негодования и выложили его в соцсеть. Впоследствии оказалось, что у родителей школьника просто сбились часы.

— Спрашивали его, куда он идёт, говорит, в школу, – комментирует видео мужчина. – Родители, на часы смотрите, когда детей отправляете, – негодует рабочий.

Когда один из рабочих привёл малыша домой, оказалось, что у родителей сбились часы, и они не подозревали, что их сын пошёл на занятия настолько заблаговременно.

При этом, как пишет сайт Полит.74, пользователи Сети скептически отнеслись к заявлению родителей, ссылаясь на «век гаджетов и смартфонов». Некоторые даже предположили, что это повод задуматься органам опеки.