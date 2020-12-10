Администрация Зеи предоставила инвалиду непригодное жильё

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Прокуратура Зейского района проверила предоставленное инвалиду жильё, на которое он пожаловался. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, предыдущий дом, в котором жил мужчина, сгорел.



Администрация Зеи предоставила амурчанину и его матери новое жильё, но оно не отвечало никаким требованиям. В помещении даже не было электричества.

Суд обязал администрацию города обеспечить мужчину жилым помещением. Семья инвалида переехала в квартиру получше.