Администрация Зеи предоставила инвалиду непригодное жильё
Прокуратура Зейского района проверила предоставленное инвалиду жильё, на которое он пожаловался. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, предыдущий дом, в котором жил мужчина, сгорел.
Администрация Зеи предоставила амурчанину и его матери новое жильё, но оно не отвечало никаким требованиям. В помещении даже не было электричества.
Суд обязал администрацию города обеспечить мужчину жилым помещением. Семья инвалида переехала в квартиру получше.
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