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10декабря
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сегодня, 10:00 0

Администрация Зеи предоставила инвалиду непригодное жильё

Администрация Зеи предоставила инвалиду непригодное жильё
Фото: pixabay.com

Прокуратура Зейского района проверила предоставленное инвалиду жильё, на которое он пожаловался. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, предыдущий дом, в котором жил мужчина, сгорел.

Администрация Зеи предоставила амурчанину и его матери новое жильё, но оно не отвечало никаким требованиям. В помещении даже не было электричества.

Суд обязал администрацию города обеспечить мужчину жилым помещением. Семья инвалида переехала в квартиру получше.

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#закон #Зея #Недвижимость

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