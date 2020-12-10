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Школьников начальных классов Якутска отправили домой из-за морозов

Школьников начальных классов Якутска отправили домой из-за морозов
Фото: ysia.ru

Пресс-служба управления образования окружной администрации Якутска сообщила об отмене занятий для учеников 1-5 классов 9 декабря в связи с погодными условиями. Столбик термометра в регионе показал минус 42 градуса.

В соответствии с указом мэрии города от 13 ноября 2020 года день отмены занятий объявляется с учетом данных температуры и скорости ветра по состоянию на 6 утра. Для учеников с 1 по 5 классы указана отметка отмены занятий при температуре менее 45 градусов без ветра.

–При скорости ветра от 1 м/с, для учащихся этих классов учебные занятия будут отменены при температуре минус 44 градуса. При скорости ветра от 2 м/с - при минус 43 градусах, – указано в сообщении ведомства.

Отмена занятий для всех школьников прописана при достижении температуры в минус 50 градусов, либо при температуре минус 47 и ветре от 3 до 5 м/с.

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#погода #школа

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