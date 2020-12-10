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Умер актёр театра и кино Александр Самойлов

Умер актёр театра и кино Александр Самойлов
Фото: liveinternet.ru

После продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Александр Самойлов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского художественного академического театра, где работал актёр, пишет РБК.

В театре Самойлов готовился к двум премьерам. Он должен был играть в спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и в чеховском «Вишневом саде».

Александр Самойлов родился в 1952 году. С 1994 года актёр работал во МХАТ имени М. Горького. Он играл в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Жизнь Клима Самгина», «Елизавета Английская», «Отцы и дети».

Самойлов снимался более чем в 40 фильмах и сериалах. В 2018 году вышел фильм «Скиф» с его участием. Также он играл в сериалах «Оперетта капитана Крутова», «Балабол» и других.

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#культура #память

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