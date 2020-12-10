Умер актёр театра и кино Александр Самойлов

В театре Самойлов готовился к двум премьерам. Он должен был играть в спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и в чеховском «Вишневом саде».

Александр Самойлов родился в 1952 году. С 1994 года актёр работал во МХАТ имени М. Горького. Он играл в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Жизнь Клима Самгина», «Елизавета Английская», «Отцы и дети».

Самойлов снимался более чем в 40 фильмах и сериалах. В 2018 году вышел фильм «Скиф» с его участием. Также он играл в сериалах «Оперетта капитана Крутова», «Балабол» и других.