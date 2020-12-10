Выбор читателей за 9 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 9 декабря.

Юморист Евгений Петросян заявил, что Первый канал начал ему мстить после его ухода на «Россию 1», сообщает радио «Комсомольская правда».

Житель Хабаровского края уснул на подушке, в которой оказалась швейная игла, и чуть не умер. Врачи успели спасти жизнь необычного пациента.

С 1 января 2021 года в России на федеральном уровне вводится запрет на разведение костров и сжигание травы и мусора на территориях частных домовладений. С Нового года вступят в силу новые правила противопожарного режима.

Ситуация с недобросовестными амурскими золотодобытчиками обрастает всё большими подробностями. Министерские проверки, вылившиеся в серьёзные санкции для нарушителей, оказалось, инициировали жители северных районов Приамурья. В сентябре соответствующее обращение губернатору подписали более тысячи двухсот амурчан.