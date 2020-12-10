Выбор читателей за 9 декабря
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 9 декабря.
Евгений Петросян рассказал о мести Первого канала после его ухода
Юморист Евгений Петросян заявил, что Первый канал начал ему мстить после его ухода на «Россию 1», сообщает радио «Комсомольская правда».
Жителю Хабаровского края швейная игла проткнула позвоночник
Житель Хабаровского края уснул на подушке, в которой оказалась швейная игла, и чуть не умер. Врачи успели спасти жизнь необычного пациента.
В России с 1 января запретят жечь траву и мусор на приусадебных участках
С 1 января 2021 года в России на федеральном уровне вводится запрет на разведение костров и сжигание травы и мусора на территориях частных домовладений. С Нового года вступят в силу новые правила противопожарного режима.
Жители амурского севера требуют ужесточить наказание за загрязнение рек варварской золотодобычей
Ситуация с недобросовестными амурскими золотодобытчиками обрастает всё большими подробностями. Министерские проверки, вылившиеся в серьёзные санкции для нарушителей, оказалось, инициировали жители северных районов Приамурья. В сентябре соответствующее обращение губернатору подписали более тысячи двухсот амурчан.
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