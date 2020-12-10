Выбор читателей за 9 декабря

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Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 9 декабря.

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В России с 1 января запретят жечь траву и мусор на приусадебных участках

С 1 января 2021 года в России на федеральном уровне вводится запрет на разведение костров и сжигание травы и мусора на территориях частных домовладений. С Нового года вступят в силу новые правила противопожарного режима.

Жители амурского севера требуют ужесточить наказание за загрязнение рек варварской золотодобычей

Ситуация с недобросовестными амурскими золотодобытчиками обрастает всё большими подробностями. Министерские проверки, вылившиеся в серьёзные санкции для нарушителей, оказалось, инициировали жители северных районов Приамурья. В сентябре соответствующее обращение губернатору подписали более тысячи двухсот амурчан.

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#Обзор #интернет #СМИ

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