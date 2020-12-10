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сегодня, 09:30 4

В Благовещенске собирают книги для пациентов ковидного госпиталя

В Благовещенске собирают книги для пациентов ковидного госпиталя
Фото: pixabay.com

Общественники из клуба «Книгодарение в Благовещенске» совместно с городскими библиотеками объявили акцию по сбору книг для пациентов ковидного госпиталя. С просьбой поддержать акцию к горожанам обратился мэр Благовещенска.

– Пациенты ковидного госпиталя попросили меня передать им интересные книги. Как и вы понимаю, что с их помощью долгое больничное время течет быстрее. Люди там читают почти все (сам видел, когда был в «красной зоне»), обмениваются книгами, но их ассортимент очень мал. Вот и решили помочь. Собрать и передать горожанам, которые сейчас лечатся от коронавируса, не 5-7 книг, а как можно больше, чтобы и хватило всем и их выбор был велик, – рассказал Олег Имамеев в своем инстаграм-аккаунте.

Приносить книги можно в муниципальную библиотеку искусств по улице Ленина, 72 (это район Ленина – Политехнической) с 10 по 13 декабря. Время работы с 10:00 до 19:00 в будни, с 10:00 до 18:00 в выходные. Организаторы акции напоминают, что приходить в библиотеку можно только в маске.

Перед передачей книг в ковидный госпиталь Благовещенска их обещают обработать ультрафиолетом и озоном в специальном обеззараживающем боксе.

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#коронавирус #мэрия #помощь

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    46 минут назад

    книги передавать из рук в руки от одного пациента к другому

  • invv

    invv
    36 минут назад

    Так есть же шкаф книгообмена везле ОКЦ или уже нет? почему бы не воспользоваться. Мне, например, указанный адрес не удобен, а так-то я не против передать книги.

  • Янyа

    Янyа
    27 минут назад

    Лежала там 12 дней. Книг полно, но такая ерунда, которую людям не жалко бросить. А вот действительно интересных практически нет.

  • inoy

    inoy
    23 минуты назад

    мэр купить не может? или на этом в карман не откусить???

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