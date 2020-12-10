В Благовещенске собирают книги для пациентов ковидного госпиталя

Общественники из клуба «Книгодарение в Благовещенске» совместно с городскими библиотеками объявили акцию по сбору книг для пациентов ковидного госпиталя. С просьбой поддержать акцию к горожанам обратился мэр Благовещенска.

– Пациенты ковидного госпиталя попросили меня передать им интересные книги. Как и вы понимаю, что с их помощью долгое больничное время течет быстрее. Люди там читают почти все (сам видел, когда был в «красной зоне»), обмениваются книгами, но их ассортимент очень мал. Вот и решили помочь. Собрать и передать горожанам, которые сейчас лечатся от коронавируса, не 5-7 книг, а как можно больше, чтобы и хватило всем и их выбор был велик, – рассказал Олег Имамеев в своем инстаграм-аккаунте.

Приносить книги можно в муниципальную библиотеку искусств по улице Ленина, 72 (это район Ленина – Политехнической) с 10 по 13 декабря. Время работы с 10:00 до 19:00 в будни, с 10:00 до 18:00 в выходные. Организаторы акции напоминают, что приходить в библиотеку можно только в маске.

Перед передачей книг в ковидный госпиталь Благовещенска их обещают обработать ультрафиолетом и озоном в специальном обеззараживающем боксе.