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Благовещенцев призывают проголосовать за новые и современные дороги

Благовещенцев призывают проголосовать за новые и современные дороги
Фото: pixabay.com

Администрация Благовещенска и Центр развития территорий подали заявку на участие в конкурсе «Моя дорога». До 30 декабря 2020 года на платформе «100 городских лидеров» проходит этап онлайн-голосования.

По его результатам в финал пройдут 10 городов России. Среди финалистов комиссия выберет пять городов, которые станут пилотными территориями для партисипаторного метода проектирования дорог.

– Партисипаторное проектирование подразумевает вовлечение в процесс разработки проекта всех заинтересованных сторон – проектировщиков, администрации, специалистов, обслуживающих дороги, предпринимателей, экологов, экспертов в сфере транспорта, социологов, психологов и жителей. Обсуждение проектов проводится в рамках публичных сессий и рабочих групп, – рассказывают в городской администрации.

При таком проектировании дорог будут применены международные практики, которые учтут необходимость развязок, ограничений скорости, интегральных решений для транспортных узлов и систем управления. Внимание уделят не только личному, но и велосипедному, а также общественному транспорту.

Проголосовать за Благовещенск можно по ссылке: https://100gorodov.ru/improject-6942/ideas/7052 Для этого необходимо зарегистрироваться на портале https://100gorodov.ru/

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#дороги #конкурсы #строительство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    мэр дорожный строитель продвигает свой бизнес

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Без голосования не будет современных дорог)

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Пока тот кто делал дороги и тот кто принимал их не будут отвечать хотя бы своим собственным рублем, бог с ним с головой и свободой, ничего не будет. Дороги как и были навозом, так и останутся.

  • amurskiy_rotan

    amurskiy_rotan
    57 минут назад

    херота какая-то .... опять мутная шарага собирает сомнительные опросы

  • Кроненберг

    Кроненберг
    57 минут назад

    норма прибыли дорожников зашкаливает-с этим не справится нищий народный бюджет

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    33 минуты назад

    Без этого бредового голосования, и более бредового состава никак? почему нельзя выделить средства, сделать проект и реализовать его? почему нужно устраивать цирк? Типа вовлечение населения. и делать вид как будто кто то из них что то решает.

  • aleun

    aleun
    29 минут назад

    Кроненберг, прибыль при строительстве дорог на ДВ составляет не больше 8-10%, а по некоторым оценкам и того меньше, около 5%.

    https://zen.yandex.ru/media/id/5dd01bd9a28a2f180f2b7c29/issledovanie-rentabelnosti-v-dorojnom-stroitelstve-5e5cd65bcbeb42724acf77e2

    https://www.kommersant.ru/doc/1350633

  • Кроненберг

    Кроненберг
    24 минуты назад

    aleun -ой да бросьте-60 процентов от заработных плат работников-поэтому растягивают ремонты на полгода

  • DrDimon

    DrDimon
    18 минут назад

    "пилотными территориями для партисипаторного метода"

    Твою дивизию, по-русски совсем говорить разучились?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    15 минут назад

    партисипаторного метода-это что бы скрыть свою тупость

  • inoy

    inoy
    6 минут назад

    Чайковского (от моста) и Студенческую сделайте сначала рукожQпы)))) сларри сил они тут впаривают)))

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