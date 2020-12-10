Благовещенцев призывают проголосовать за новые и современные дороги

По его результатам в финал пройдут 10 городов России. Среди финалистов комиссия выберет пять городов, которые станут пилотными территориями для партисипаторного метода проектирования дорог.

– Партисипаторное проектирование подразумевает вовлечение в процесс разработки проекта всех заинтересованных сторон – проектировщиков, администрации, специалистов, обслуживающих дороги, предпринимателей, экологов, экспертов в сфере транспорта, социологов, психологов и жителей. Обсуждение проектов проводится в рамках публичных сессий и рабочих групп, – рассказывают в городской администрации.

При таком проектировании дорог будут применены международные практики, которые учтут необходимость развязок, ограничений скорости, интегральных решений для транспортных узлов и систем управления. Внимание уделят не только личному, но и велосипедному, а также общественному транспорту.

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