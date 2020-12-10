Хабаровский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

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– Ситуация с заболеваемостью вышла на некое плато, и она более и менее стабилизировалась. Но говорить о том, что это плато снизится или будет расти, мы не можем. Больше данных за то, что оно будет прирастать. У нас, конечно, достаточно много пациентов в тяжелом состоянии, 36 человек с диагнозом коронавирусная инфекция находятся на искусственной вентиляции легких, — сообщил Евгений Никонов.

И.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам также рассказал в своем выступлении о том, что больные находится на ИВЛ и с пневмонией.

Напомним, что количеству заболевших коронавирусной инфекцией первое место на Дальнем Востоке занимает Хабаровский край. С начала пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 26,5 тысяч заболевания новым вирусом, 168 жителей региона умерли. Ежедневно прирост заболевания в Хабаровском крае составляет от 300 новых случаев, но, к счастью, скачков нет. В основной группе риска работающие люди и пожилые граждане.

Хабаровский край готовится к приему вакцины от коронавируса. Сейчас объемы партии и сроки поставки препарата не известны. Первыми вакцину получат медработники и учителя.