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10декабря
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сегодня, 08:30 3

Хабаровский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Хабаровский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
Фото: pixabay.com

На заседании штаба по коронавирусу и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе. Об этом сообщвает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

– Ситуация с заболеваемостью вышла на некое плато, и она более и менее стабилизировалась. Но говорить о том, что это плато снизится или будет расти, мы не можем. Больше данных за то, что оно будет прирастать. У нас, конечно, достаточно много пациентов в тяжелом состоянии, 36 человек с диагнозом коронавирусная инфекция находятся на искусственной вентиляции легких, — сообщил Евгений Никонов.

И.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам также рассказал в своем выступлении о том, что больные находится на ИВЛ и с пневмонией.

Напомним, что количеству заболевших коронавирусной инфекцией первое место на Дальнем Востоке занимает Хабаровский край. С начала пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 26,5 тысяч заболевания новым вирусом, 168 жителей региона умерли. Ежедневно прирост заболевания в Хабаровском крае составляет от 300 новых случаев, но, к счастью, скачков нет. В основной группе риска работающие люди и пожилые граждане.

Хабаровский край готовится к приему вакцины от коронавируса. Сейчас объемы партии и сроки поставки препарата не известны. Первыми вакцину получат медработники и учителя.

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#коронавирус #Дальний Восток #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    22 минуты назад

    От слова "плато" уже тошнит.

  • inoy

    inoy
    14 минут назад

    сказочные дол.....ы))) плато!!! сами придумали себе это и верят в него, статистика фальшивая, плато!!!)))) а после платА будет вершина а после будет Пик, лечить надо налогоплательщиков своих!!!! а то они книги собирают всем миром, потом мэр по просит горожан градусники лишние принести и антибиотики)))))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    6 минут назад

    да всем понятно что цифры нарисованы от балды

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