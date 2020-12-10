Женщина стала мужчиной, чтобы сбежать от долгов

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В Ярославле 39-летняя жительница задолжала банку 280 тысяч рублей. Чтобы избавить от долгов женщина решила сменить пол, но это не отстранило её от долга, сообщает пресс-служба приставов Ярославской области.

В отделении судебных приставов области находилось судебное решение, взыскать с гражданки 280 тысяч рублей долга по кредиту.

Должница решила не общаться с приставами и перестала отвечать на звонки сменив место проживания.

В скором времени женщину объявили в розыск. В ходе розыска стало известно, что гражданка сменила пол, фамилию, имя и отчество. Став мужчиной, должник изменил дату рождения, надеясь на избавление от долгов. Но в скором времени приставам удалось его найти.



Должник вновь открыл банковские счета, установив новые личные данные. Таким образом приставы взыскали долг.