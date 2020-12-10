На контейнерной площадке возле одного из благовещенских домов устроили свалку оргтехники

8 декабря, житель дома по адресу Шимановского,10 увидел, как несколько парней под руководством женщины выгружают на их придомовую контейнерную площадку оргтехнику. Мужчину возмутило, что технику просто сваливали в кучу, при этом осколки разлетались во все стороны.

— Это полное неуважение к работе нашего дворника, к жителям дома, которые за эту работу платят. На контейнерной площадке и рядом было чисто, и тут приехали какие-то люди и начали выгружать оргтехнику даже не в контейнеры, а просто сваливать в кучу, после осталась грязь, осколки по всему двору, — рассказал Кирилл.

На просьбу представиться и объяснить свои действия женщина заявила, что является сотрудницей министерства социальной защиты. Также она дала понять, что ничего противозаконного не делает. Местный житель решил снять приходящее на видео, собеседники не были и против съемки, просто попросили не снимать номера автомобиля.

Мы обратились с просьбой разъяснить ситуацию к региональному оператору по вывозу мусора ООО «Полигон».

— В таких случаях мы советуем гражданам обращаться к нам лично с официальной жалобой. Тогда мы будет проводить проверку, разбираться в ситуации, — рассказали в организации.

А вот в частной компании по уборке, утилизации и переработке отходов нас заверили, что просто так вынести оргтехнику на помойку вместе с обычным мусором нельзя.

— Раньше мы занимались утилизацией оргтехники, к нам обращались юридические лица. По закону утилизировать оргтехнику самостоятельно нельзя, этим должны заниматься специальные организации, хозяевам техники они должны выдать бумагу о том, что отходы утилизированы. Конечно, если физическое лицо просто вынесет на помойку принтер, скорее всего, ему за это ничего будет, а вот юридическое лицо за вывоз подобного мусора в больших количествах могут наказать, — рассказал нам директор компании Карен Ростомян.

За комментариями мы обратились и в министерство, сотрудником которого представилась женщина.

— Министерство социальной защиты населения является пользователем помещений, находящихся в административном здании по адресу ул. Шимановского, 8. Оплату за содержание одного из мусорных контейнеров на прилегающей территории несет ГБУ «Управление делами Правительства области», в связи, с чем данный контейнер используется сотрудниками административного здания. К сожалению, в месте расположения мусорных контейнеров не предусмотрено разделение отходов, для отдельной утилизации, в том числе для крупногабаритных твердых коммунальных отходов, к которым относится и оргтехника. В связи, с чем фрагменты неисправной оргтехники, после разборки складываются на контейнерной площадке, что позволяет оператору при сборе мусора вывозить на отдельном транспорте, специализированном для вывоза крупногабаритных твердых коммунальных отходов. Мелкие фрагменты были убраны дворником. Мы приносим свои извинения за действия, которые повлекли за собой неудобство жителям домов, — рассказали в ведомстве.

Ранее мы писали, что губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству природных ресурсов тщательней контролировать процесс вывоза мусора. Он отметил, что на работу региональных операторов в амурских городах поступает много жалоб. При этом регионы Дальнего Востока надеются решить свои мусорные проблемы, введя раздельный сбор отходов. Но в России процесс разделения мусора пока находится на стартовом этапе. Так в конце ноября в столице Приамурья региональный оператор по сбору твёрдых коммунальных отходов начал устанавливать на площадках многоквартирных домов сетчатые контейнеры для сбора мусора из пластика. А вот компания, которая занималась вывозом стеклянные бутылки, ПЭТ и алюминиевых банок, примерно в это же время прекратила свою деятельность.