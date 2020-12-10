Гороскоп 10 декабря: у Скорпионов начинается светлая полоса, а Рыбам нужно держать себя в руках

Восход Солнца: 08:18

Заход Солнца: 16:26

Солнце в Стрельце.

Овен. Овен наконец-то убедится в том, что принял верное решение по поводу работы. Вы давно хотели найти что-нибудь подходящее и ближе к дому.

Телец. Время, которое вы, как правило, тратите на пустые разговоры, следует уделить работе и важным делам. День не будет богат на интересные события, но у вас появится возможность заниматься чем-то полезным и постепенно строить свою карьеру.

Близнецы. Удалённый режим работы не должен помешать вам значительно продвинуть перспективную идею. Вы настроились на достижение большой цели, на мелкие неприятности не обращайте внимания.

Рак. Но раздражение из-за мелочей, которое вы можете выплеснуть на окружающих, может привести к серьезной ссоре. Не советуют астрологи заниматься в пятницу финансами, направьте свою энергию в другое русло. В материальной сфере все стабильно, а с настроением могут возникнуть проблемы вплоть до депрессии.

Лев. Важно сохранять внешнее спокойствие в самых критических ситуациях, тогда у вас появятся исключительные возможности решить быстро и без проблем разногласия. Близкие могут преподнести неприятный денежный сюрприз.

Дева. Звёзды сулят повышение достатка, приятные новости ожидают и на личном фронте: если вам кто-то нравится, он ответит взаимностью. Вы будете склонны прислушиваться к чужим советам в отношении своего здоровья. Действительно, это экономит время и нервы на стояние в очереди к врачам. Но не забывайте проверять информацию, которую слышите.

Весы. Вы сегодня будете довольны собой и своими идеями. Буквально любую сферу своей жизни вы сможете улучшить, воплотив что-нибудь из придуманного вами.

Скорпион. Ожидается светлая полоса в жизни, но не теряйте голову и не рассказывайте первому встречному о своих достижениях, чтобы не навредить самому себе.

Стрелец. Ваш партнёр осуществит любую вашу эротическую фантазию, какой бы безумной она ни была. Разве что на совершеннейшие безумства, нелогичные и опасные для жизни, он не решится или решится с превеликим трудом. Впрочем, эти действия возбуждающими назвать будет довольно трудно.

Козерог. Звёзды считают, что сегодня вам удастся довести до конца любое дело, даже самое масштабное. Звезды расположились таким образом, что сегодня вам будет очень сложно уговорить себя на самые мелкие дела, например, вынести мусор. Из-за этого не исключены конфликты с домочадцами.

Водолей. Астрологи советуют заняться текущими делами, даже если атмосфера у вас дома не самая благоприятная для работы. Возможно, в этот день придется поволноваться, но волнения эти могут быть и приятными. Звёзды уверены, что сейчас хорошее время для того, чтобы завершать ранее начатые дела.

Рыбы. Астрологи советуют вам держать себя в руках и не воспринимать действия окружающих, не направленные на вас, в качестве личного оскорбления.

Астролог: Вальдемар Небоходцев