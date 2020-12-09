Василий Орлов: «За год «дальневосточную ипотеку» оформили около трёх тысяч амурских семей»

Программа «Дальневосточная ипотека» стартовала 7 декабря 2019 года. Льготное ипотечное кредитование под два процента годовых доступно молодым семьям дальневосточников.

— В Приамурье «дальневосточная ипотека» с первых дней реализации стала самой популярной среди всех льготных ипотечных программ. В общей сложности за год заявки на ипотеку под 2% в области подали порядка 4800 человек, при этом больше 65% заявок получили положительное решение. То есть за год «Дальневосточную ипотеку» оформили около трех тысяч амурских семей. 1277 амурских семей уже получили средства по кредитам, — отметил губернатор Василий Орлов. — Средний размер льготного займа в Амурской области составляет 3,3 миллиона рублей. При этом программа остается востребованной не только для жителей новостроек, но и для индивидуального жилищного строительства. Получить займы под ИЖС в регионе захотели больше 100 семей, в том числе около двух десятков из них планируют строительство своего дома на «дальневосточном гектаре».

Программа будет действовать до 1 января 2025 года. Её цель — стимулировать жилищное строительство на Дальнем востоке. Стать участниками программы могут граждане России в возрасте до 35 лет — как молодые семьи, так и одинокие люди, если у них есть несовершеннолетние дети.

Кредит даётся на срок не более 20 лет. Приобрести на него можно квартиру в новостройке на территории города или села, вторичное жильё в сёлах. Даётся «дальневосточная ипотека» и под индивидуальное жилищное строительство на территории ДФО. Максимальный размер кредита — 6 миллионов рублей, первоначальный взнос — всего 15 процентов.

В сентябре этого года правительство РФ приняло решение сделать «дальневосточную ипотеку» ещё доступнее. Теперь при оформлении кредита можно оставить в залог недвижимость в любом регионе страны. Стала доступна «дальневосточная ипотека» и жителям других регионов страны при условии переезда на ДВ.

В Амурской области, кроме того, предусмотрены прямые выплаты участникам такой ипотеки в случае приобретения или строительства жилья на селе. Выплата представляет собой компенсацию первоначального взноса на сумму не более 500 тысяч рублей. Такие выплаты получили уже порядка восьмидесяти амурских семей.