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сегодня, 18:00 0

В Амурской области выявили 144 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявили 144 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Приамурье за сутки выявили 144 новых заражения COVID-19? сообщает портал Стопкоронавирус.рф. 251 человек выздоровел, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии в Амурской области выявили 12 720 случаев заражения коронавирусом. 11 089 человек выздоровели, 98 скончались.

Напомним, с 14 по 18 декабря в Приамурье пройдёт III этап тестирования жителей на антитела к коронавирусу. Добровольцы, прошедшие I и II этап, получили приглашения по электронной почте.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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