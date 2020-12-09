В Амурской области выявили 144 новых случаев COVID-19

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Всего с начала пандемии в Амурской области выявили 12 720 случаев заражения коронавирусом. 11 089 человек выздоровели, 98 скончались.

Напомним, с 14 по 18 декабря в Приамурье пройдёт III этап тестирования жителей на антитела к коронавирусу. Добровольцы, прошедшие I и II этап, получили приглашения по электронной почте.