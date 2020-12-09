В Архангельске 24-летняя девушка погибла, уронив в ванну телефон

24-летняя Олеся не расставалась со смартфоном, постоянно делая селфи. Она работала в одном из салонов продавцом-консультантом и делала рекламу одежды, несколько раз в день выкладывая снимки в соцсети.

Её соседка по комнате, обнаружившая тело, подтвердила, что девушка погибла, когда принимала ванну и уронила в воду телефон.

Для близких Олеси её гибель стала шоком. По факту смерти девушки проводится проверка. Падение телефона в ванну — основная версия её гибели.