Жительница Ярославля сменила пол, чтобы не платить за кредит 280 тысяч рублей

У жительницы Ярославля не был выплачен кредит одному из банков, сумма долга составляла 280 тысяч рублей.

Как рассказали в УФССП по Ярославской области, должница не хотела общаться с судебными приставами, не отвечала на звонки, а вскоре сменила место жительства. Женщину объявили в розыск.

Было выяснено, что гражданка сменила пол, а также имя, отчество и фамилию. Должница даже внесла изменения в свидетельство о рождении, надеясь на то, что таким образом точно сможет избавиться от кредита.

Но судебные приставы после установления личности наложили арест на банковские счета, и деньги за кредит взыскали в полном объеме.