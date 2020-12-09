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сегодня, 17:04 0

Жительница Ярославля сменила пол, чтобы не платить за кредит 280 тысяч рублей

Жительница Ярославля сменила пол, чтобы не платить за кредит 280 тысяч рублей
Фото: sm-news.ru

В Ярославле 39-летняя женщина сменила пол, чтобы не выплачивать кредит 280 тысяч рублей. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на управление ФССП по Ярославской области.

У жительницы Ярославля не был выплачен кредит одному из банков, сумма долга составляла 280 тысяч рублей.

Как рассказали в УФССП по Ярославской области, должница не хотела общаться с судебными приставами, не отвечала на звонки, а вскоре сменила место жительства. Женщину объявили в розыск.

Было выяснено, что гражданка сменила пол, а также имя, отчество и фамилию. Должница даже внесла изменения в свидетельство о рождении, надеясь на то, что таким образом точно сможет избавиться от кредита.

Но судебные приставы после установления личности наложили арест на банковские счета, и деньги за кредит взыскали в полном объеме.

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#суды #финансы

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