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Почти пять часов истории Белогорска уже размещены на YouTube в «Будни»

Почти пять часов истории Белогорска уже размещены на YouTube в «Будни»
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Реализация проекта Белогорского краеведческого музея к 160-летию города «История в «цифре» подходит к своему завершению. В настоящее время оцифровано около 300 видеоматериалов информационной программы «Будни». Архивы сформировались благодаря работе журналистов первой в Белогорске телекомпании «Видеосервис».

— Оцифровке по проекту подлежат материалы, сохранившиеся на кассетах VHS 1997-2002 годов. Новости с 23-летней историей, да еще в открытом бесплатном доступе, уверены, порадовали любителей исторического наследия города. Массивный блок в 67 информационных программ посвящен уже 2001 году. Он добавлен накануне. Часть архива, к сожалению, восстановить не удалось. Но и успешно оцифрованный материал — это уже большое дело. Очень интересно своими глазами увидеть, к примеру, как ремонтировался путепровод в 2001-м, как следили за качеством продукции на центральном рынке, отремонтировали военный госпиталь и достали капсулу времени, заложенную в 1966 году, или готовились к переписи 2002 года. Занятно, — рассказал директор музея Виктор Сафонов.

Ранее сообщалось, практическая реализация проекта в рамках муниципального гранта Белогорского краеведческого музея к 160-летию города началось в июле текущего года. Его цель — создать цифровой архив для всеобщего пользования. Он формируется на основе 98 уцелевших кассет VHS, где хранились видеоматериалы о жизни Белогорска в перестроечный и постперестроечный период новейшей истории, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск

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