Нейросети и интернет-портал: как изменится работа мировых судей в Приамурье

В Амурской области планируют провести реформу института мировых судей. На помощь служителям правосудия придут нейросети и мобильные приложения, поделились разработчики на пресс-конференции.

Большинство совершеннолетних граждан, так или иначе сталкивались с деятельностью мировых судей. Именно эти судьи должны сделать судебную защиту граждан более доступной, разгружая другие суды от большого количества простых рутинных судебных дел. С момента создания мировых судов в 1998 году со своей задачей они справлялись, но при этом сами оказались излишне перегружены.

По статистике, в 2019 году нагрузка на одного мирового судью в Амурской области только по гражданским и административным производствам составила более 3800 дел.

Такое количество дел заставляет людей работать в чрезмерно высоком темпе, в выходные дни, что может влиять на качество выносимых судебных решений.

— Бывает такое счастливое время, когда сотрудники судебного аппарата посещают своё жилище, — высказался по этому поводу мировой судья Эдуард Штейнбреннер.

Для исправления ситуации предложена масштабная реформа мировых судей. Задача её в том, чтобы ускорить ряд процессов, на которые сейчас тратится слишком много времени. Они охватывают все стороны работы, такие как доступность правосудия, порядок обращения дел, удалённое рассмотрение.

Задуманный в рамках реформы «Центр доступности правосудия» должен воплотить принцип «одного окна» при обращении граждан, стать единой приёмной для всех мировых судей области, связать областные и городские участки. Здесь же планируется оборудовать конференцсвязь для дистанционного участия в судебных заседаниях.

Единый интернет-портал должен упразднить в сети 49 отдельных сайтов – по одному на каждого мирового судью. Вдобавок к этому, планируется разработать мобильное приложение, которое должно полностью решить вопрос доступности. В структуре интернет-ресурса будет присутствовать чат-бот для информирования людей по ряду простых, часто задаваемых вопросов.

Для получения своевременной и полной информации о судебных услугах по телефону на базе центра доступности будет функционировать call-центр, который поможет гражданам взаимодействовать с системой правосудия на любом этапе.

Целый пакет улучшений призван улучшить работу бэк-офиса, то есть сотрудников аппарата мировых судей.

Технология распознавания текста на основе нейросети должна проводить первичный анализ входящего документа на соответствие требованиям закона. Окончательное решение о дальнейшей судьбе документа принимает судья, тратя на это минимум времени.

Автоматическое распознавание речи заменит трудоёмкий процесс протоколирования заседаний. Существующая сейчас практика записи вручную значительно увеличивает сроки создания протокола судебного заседания, что влияет на затрачиваемое на каждый процесс время в целом. Технология, переводящая аудиозапись сразу в текст, обеспечит создание документа в течение пяти минут после окончания процесса.

Дела о вынесении судебного приказа занимают в работе судей более 60 процентов от общего количества. Особенность судебного процесса в том, что это строго формальный документ, в котором от дела к делу меняются только имена граждан, названия организаций, даты и суммы. Для ускорения вынесения судебного приказа предполагается создать виртуальный конструктор, который автоматически будет формировать большую часть документа. Такая организация работы позволит ускорить собираемость налогов, коммунальных платежей и банковских услуг.

Все внесённые предложения актуальны, учитывая, что в 2019 году мировые судьи области рассмотрели 239 650 дел.

При этом, по мнению граждан, самыми проблемными вопросами остаются сложность обращения в суд, длительность рассмотрения дел, неполнота и несвоевременность получения информации.