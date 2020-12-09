Скандал в спортивном клубе «Амурские рыси»: потерянные деньги и раскол родителей

В редакцию Амур.инфо обратились члены родительского комитета благовещенской детской спортивной организации «Амурские рыси». Поводом стали неоднозначные действия руководства клуба.

Нет документов, долги и постоянная смена тренеров.

Немного истории. «Амурские Рыси» появились в 2014 году, отделившись от хоккейной команды «Олимпик». Позднее в составе клуба появилась секция фигурного катания. По словам родителей, со времени начала работы на ледовой арене «Островов» количество вопросов и претензий к руководству клуба стремительно увеличивалось.

Начиная с весны этого года, родители посещающих клуб детей разделились на два непримиримых лагеря. Раскол в некогда дружном коллективе продолжает углубляться с каждым днём и возможностей для примирения не видно. А одной из основных причин конфликта видится банальный денежный вопрос.

— Когда мы начинали в 2014 году, все вопросы клуба решались руками родителей и на их средства. Например, они своими силами строили хоккейную коробку во дворе школы № 26, проводили ремонт раздевалки. Родители безвозмездно вкладывали в клуб дополнительные деньги и это считалось нормальным, — рассказывает нам один из родителей, пожелавший остаться неизвестным.

В списке претензий не последнее место занимает вопрос оформления спортивных документов, которое, по словам недовольных родителей, ведётся как попало. А ведь родители вкладывают деньги в занятия ради развития своих детей и документальное подтверждение их спортивных успехов — важная инвестиция в будущее развитие чад.

Вдобавок ко всему, весной 2020 года, неожиданно выяснилось, что у клуба есть долги перед владельцами ледовой арены, где тренировались хоккеисты и фигуристы.

— Мы занимались до марта, все платили за месяц вперёд. Потом, когда в связи с пандемией деятельность была приостановлена, нас проинформировали о необходимости сдать деньги, чтобы погасить долг за аренду, а это около 500 тысяч. Мы поинтересовались: откуда долг? Но ничего конкретного нам не объяснили, сослались лишь на то, что, если мы не заплатим, секция распадётся, — рассказывает нам Екатерина Резник, до недавнего времени активный участник родительского комитета.

Амур.инфо удалось пообщаться с руководством организации «Арена 28», которая в этот период занималась обслуживанием ледовой арены.

— У клуба «Амурские рыси» постоянно была задолженность перед нами. Они платили с опозданием на месяц. Сейчас долг составляет 370 тысяч рублей. Руководство на контакт не идёт, финансовые документы не подписывает. При этом, нам пришлось погасить все долги перед владельцем здания, — сообщили нам в организации.

Другой серьёзной проблемой клуба, по мнению группы родителей, является постоянная смена тренеров. По их данным, в этой роли побывало уже около десятка человек, и все были уволены при странных обстоятельствах. Редакции удалось связаться с некоторыми из них.

Например, тренер по фигурному катанию Ольга Фильчева недавно выиграла в суде дело о незаконном увольнении. Городской суд обязал восстановить тренера в должности, но руководство клуба уже оспаривает решение в областном суде.

— Я переехала из казахского Актау со всей семьёй, клуб обещал арендовать квартиру и платить зарплату около 50 тысяч. По факту, официальная зарплата составила 7 тысяч рублей, позднее на руки получила ещё двадцать. На вопрос, куда ушли еще двадцать тысяч, мне ответили, что эти деньги идут на аренду квартиры, — рассказывает Ольга Павловна.

Также, по её словам, аналогичная ситуация произошла с другим тренером, Сергеем Кульпановичем. Он также подал иск о восстановлении на работе. Из опубликованного в открытом доступе документа стало известно, что изначально городской суд не согласился с иском, но впоследствии областной суд отменил это решение и вынес новое, в пользу тренера.

Вопросы со стороны недовольной группы родителей вызывает ещё и создание в сентябре 2020 года новой юридической организации с похожим названием.

Два клуба — два мнения

Сейчас в городе существуют две организации, которые имеют в своем наименовании слова «Амурские Рыси». Отличаются они организационно-правовой формой. Детско-юношеская физкультурно-спортивная общественная организация с таким названием существует с июля 2014 года, в то время как некоммерческая организация «Спортивный клуб фигурного катания Амурские Рыси» действует с сентября 2020-го.

Редакция Амур.инфо обратилась за комментариями к президенту клуба фигурного катания Ирине Гумировой. Вместе с руководителем на встречу также пришли участники родительского комитета, которые поддерживают текущее руководство и не согласны со всеми обвинениями.

Отвечая на вопрос, куда потрачены деньги, собранные с родителей в период, когда не велись занятия, нам рассказали, что клуб «Амурские Рыси» имеет много статей расходов, таких как зарплата и найм жилья для тренеров, покупка тренажёров. Кроме того, во время пандемии проводились онлайн-занятия с видеоуроками, которые также должны оплачиваться. При поступлении детей в секцию каждому родителю подробно объяснялось, куда и как будут расходоваться их пожертвования.

Финансовые отчёты по взносам, по словам руководства, предоставлялись в государственные органы — это было условием выдачи государственного гранта, который получил клуб. Расхождения по суммам появились из-за того, что отдельными родителями не были учтены льготные условия, которыми пользуются, например, многодетные семьи.

— Что касается гранта, то подробный отчёт был сформирован. Это является обязательным требованием государства. Привлеченные средства – это средства нашего клуба, сформированные на основе пожертвований. С отчётом могут ознакомиться все желающие, — ответили нам члены родительского комитета.

Высказались собравшиеся и о причинах долга, возникшего у организации перед «Ареной 28»:

—— Данный вопрос находится не в сфере моей компетенции. Могу лишь сказать одно, что период самоизоляции очень сильно ударила по финансовым возможностям клуба. Организация напрямую зависима от родительских взносов. Многие в это сложное время приняли решение отказаться от оплаты за секцию, соответственно доходы сократились в разы. В мае у нас образовалась группа родителей, которые пожелали работать в этом вопросе напрямую с одним из тренеров. Но несмотря на все трудности в период карантина, были и те, кто проявил терпение и оказал поддержку клубу, за что им огромная благодарность, — сообщает Ирина Александровна.

Спортивные документы, также ставшие причиной раздора, по словам президента клуба, получили все желающие.

— Отчасти в создавшейся ситуации, как мы считаем, есть вина бывшего тренера Фильчевой, которая не заполняла квалификационные зачётные книжки и, таким образом, спортсмены не получали разряды. Мы знаем как минимум о трёх таких случаях, — рассказали нам.

Новая организация под старым названием «Амурские рыси», по словам её руководства, была создана чтобы разделить хоккей и фигурное катание в отдельные направления, и назначить конкретных ответственных лиц. Что до якобы исключенных из секции воспитанников, нам сообщили, что никто никого не исключал, при этом некоторые родители сами удалились из групповых чатов, лишив себя возможности получать уведомления.

Стоит отметить, что в обеих организациях в состав учредителей входит небезызвестный Леонид Ильин. Именно к нему решили обратиться журналисты Амур.инфо, чтобы, как говорится, из первых уст узнать, что произошло. Но….

— Мой официальный комментарий таков, что я отказываюсь от комментариев, — всё, что удалось вынести из десятиминутной беседы по телефону с Леонидом Александровичем.

К сожалению, ситуация такова, что стороны заняли непримиримую позицию. А точку в таких случаях обычно ставит суд.

Фактор COVID

Возможно, на эскалацию конфликта повлиял и коронавирус. Так уж совпало, что весь сыр бор начался в период пандемии. Оплата занятий в таких условиях связана с тем, что в любой момент ребенок может оказаться на самоизоляции, что неизбежно порождает вопросы о перерасчёте внесенной суммы. В этой ситуации руководству организации важно так или иначе урегулировать все вопросы в индивидуальном порядке.

Чтобы узнать, как у общественных спортивных организаций сегодня обстоят дела, редакция Амур.инфо обратилась за комментарием к руководителю регионального отделения федерации Современного Мечевого Боя России Ивану Болотскому:

— Безусловно, все кто работает с детьми, и чья деятельность связана с тренировками, с началом пандемии оказались в сложной ситуации. Занятия отменяются, денег на аренду залов не хватает. Нашей федерации пришлось сменить помещение, удалось преодолеть ряд других проблем, но мы продолжаем работать.

КОММЕНАТРИЙ МИНСПОРТА

В министерстве физической культуры и спорта Амурской области на вопрос о ситуации с «Амурскими рысями» Амур.инфо сообщили, что клуб является общественной организацией, основанной на добровольном участии, в качестве спортивной организации он никогда не регистрировался, и поэтому его деятельность минспортом не контролируется.