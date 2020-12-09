В Татарстане глава поселения случайно застрелил женщину вместо лисы

В одном из поселений Татарстана к местной 38-летней женщине повадилась ходить лиса. Хозяйка видела по утрам на снегу следы лап и птичьи перья. Опасаясь за свою птицу, она несколько раз звонила в местный исполком и просила принять меры.

Глава исполкома решил сам устроить засаду на лису. Вечером 7 декабря вместе с мужем женщины они с ружьями спрятались в огороде. Спустя некоторое время женщина собралась идти в сарай и надела на голову налобный фонарик. Из-за севшего аккумулятора он тускло светил, и сидевшему в засаде охотнику показалось, что в темноте горят глаза лисы.

Мужчина два раза выстрелил и попал в женщину. Её муж на своём автомобиле отвез пострадавшую в больницу, но врачи не смогли её спасти.

Как выяснили прибывшие полицейские, ружьё у главы исполкома было зарегистрировано. Также известно, что на момент трагедии он был трезв. По факту гибели женщины проводится проверка.