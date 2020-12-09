Самая крупная взятка в Приамурье в 2020 году составила 3,5 миллиона рублей

По словам представителей областной прокуратуры, за 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 85 коррупционных преступлений. В 2019 году за этот же период — почти 100. При этом преступления с каждым годом становятся более продуманными и их тяжелее раскрыть.

— В первую очередь к коррупционным преступлениям относится получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве и мелкое взяточничество. В текущем году в области выявлено 39 таких преступлений, в прошлом году – 29. Чаще всего правоохранители выявляли случаи дачи взяток. Таких преступлений совершено 18 против 13 в прошлом году, – рассказал заместитель прокурора области Дмитрий Неговора.

Среди самых «громких» дел этого года — получение председателем белогорского комитета имущественных отношений взятки в 800 тысяч рублей. За вознаграждение чиновник пообещал бизнесмену победу в торгах по продаже муниципального имущества. Виновный получил 7,5 лет лишения свободы, а также штраф в размере 20 миллионов рублей.

В июне за взятку сотруднику ФСБ на 7 лет был осуждён 40-летний предприниматель из Магдагачи, также ему присудили штраф в 10 миллионов рублей. С помощью денег мужчина пытался прекратить оперативно-розыскные мероприятия в отношении двух коммерческих организаций, одну из которых возглавлял он сам, а вторую — его супруга.

В августе Тындинский суд признал виновным 49-летнего руководителя предприятия в даче взятки судебному приставу-исполнителю. Мужчину приговорили к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы, а также назначили штраф в 300 тысяч рублей.

Сейчас находится в суде дело по обвинению директора федерального государственного бюджетного учреждения в получении более 3,5 миллионов рублей от предпринимателя. За эту сумму он обещал помочь в оформлении исполнительных документов по государственному контракту.

Кроме этого, представители прокуратуры рассказали, сколько доходов за текущий год скрыли амурские чиновники, какие виды ответственности предусмотрены за нарушение антикоррупционного законодательства и как обычный амурчанин может помочь в борьбе с коррупцией. Все это вы можете прочитать в материале, размещённом на сайте прокуратуры Амурской области.