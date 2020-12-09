С Нового года работники на удалёнке будут подчиняться новым правилам

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Владимир Путин подписал закон об удалённой работе. В нём прописаны многие волнующие моменты: например, запрет снижать зарплату работникам, переведенным на удалёнку и поводы для увольнения сотрудников работающих из дома.

Теперь согласно закону об удалённой работе работодатель может переводить сотрудников на удалёнку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Согласно закону перевод работника на удалёнку не может являеться основанием для снижения зарплаты, сообщает управление государственной гражданской службы Амурской области.

По новым правилам работодатель может уволить дистанционного сотрудника, если он без уважительной причины не выходит на связь в течение двух рабочих дней. Работникам же разрешено открывать больничный, заключать или разорывать трудовой договор и подписать соглашения о материальной ответственности в электронном виде.⠀

Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.⠀