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сегодня, 15:17 0

Под Архангельском многодетная мать покончила с собой после смерти новорождённого сына

Под Архангельском многодетная мать покончила с собой после смерти новорождённого сына
Фото: sm.news

В небольшом городке под Архангельском многодетную семью за короткое время потрясли две трагедии. Недавно из-за болезни в семье умер сын-младенец, а после этого покончила с собой мать ребёнка, сообщает LIFE со ссылкой на паблик «Плохие новости».

Известно, что Екатерина воспитывала ещё двух дочерей. После смерти сына она впала в депрессию, а частые ссоры с мужем только усугубляли её состояние.

«ВКонтакте» женщина публиковала стихи, которые были посвящены её сыну и пронизаны болью.

Родственники Екатерины обвиняют её мужа в том, что он довёл женщину до нервного срыва и не сумел помочь в трудную минуту.

Сейчас её близкие пытаются оформить опекунство над двумя девочками, а также лишить мужа Екатерины родительских прав. Он является отцом младшей дочери, но детей ему оставлять не хотят.

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#дети #происшествия

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