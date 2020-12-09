Под Архангельском многодетная мать покончила с собой после смерти новорождённого сына
В небольшом городке под Архангельском многодетную семью за короткое время потрясли две трагедии. Недавно из-за болезни в семье умер сын-младенец, а после этого покончила с собой мать ребёнка, сообщает LIFE со ссылкой на паблик «Плохие новости».
Известно, что Екатерина воспитывала ещё двух дочерей. После смерти сына она впала в депрессию, а частые ссоры с мужем только усугубляли её состояние.
«ВКонтакте» женщина публиковала стихи, которые были посвящены её сыну и пронизаны болью.
Родственники Екатерины обвиняют её мужа в том, что он довёл женщину до нервного срыва и не сумел помочь в трудную минуту.
Сейчас её близкие пытаются оформить опекунство над двумя девочками, а также лишить мужа Екатерины родительских прав. Он является отцом младшей дочери, но детей ему оставлять не хотят.
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