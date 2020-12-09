Под Архангельском многодетная мать покончила с собой после смерти новорождённого сына

Известно, что Екатерина воспитывала ещё двух дочерей. После смерти сына она впала в депрессию, а частые ссоры с мужем только усугубляли её состояние.

«ВКонтакте» женщина публиковала стихи, которые были посвящены её сыну и пронизаны болью.

Родственники Екатерины обвиняют её мужа в том, что он довёл женщину до нервного срыва и не сумел помочь в трудную минуту.

Сейчас её близкие пытаются оформить опекунство над двумя девочками, а также лишить мужа Екатерины родительских прав. Он является отцом младшей дочери, но детей ему оставлять не хотят.