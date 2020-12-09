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сегодня, 15:12 0

Житель Амурской области сжёг технику и склады своего бывшего начальника

Житель Амурской области сжёг технику и склады своего бывшего начальника
Фото: https://pixabay.com/

Пятидесятилетний житель села Овсянка Зейского района признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. Мужчина устраивал пожары и в итоге сжёг технику и склады своего бывшего работодателя. Так мужчина выражал свою неприязнь.

Житель Овсянки совершал поджоги в период с июля по октябрь 2017 года в ночное время. В результате собранных доказательств была доказана его причастность к семи фактам поджога имущества потерпевшего. В общей сложности огнём были уничтожены автотранспорт и погрузочная техника, торговые и складские помещения, а также товарно-материальные ценности на общую сумму более 8 миллионов рублей.

Суд учёл все обстоятельства дела и назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. С осужденного также взыскана сумма материального ущерба, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил, сообщается на сайте амурской прокуратуры.

На днях в Приамурье под стражу взяли и иностранного гражданина. 26-летнего мужчину разыскивал Интерпол, но попался он в руки амурским полицейским.

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#закон #пожары #происшествия

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