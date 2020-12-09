В России с 1 января запретят жечь траву и мусор на приусадебных участках

С 1 января 2021 года в России на федеральном уровне вводится запрет на разведение костров и сжигание травы и мусора на территориях частных домовладений. С Нового года вступят в силу новые правила противопожарного режима.

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», — цитирует новые правила ТАСС.

На данный момент аналогичный запрет действует во время пожароопасного сезона лишь на территориях общего пользования. Теперь же оштрафовать могут и за разведение костра во дворе частного дома. Штрафы для физических лиц определены в размере от двух до трёх тысяч рублей.

Новые правила также запрещают и, соответственно, предполагают штрафы, за организацию на территориях частной застройки несанкционированных свалок.

— На самом деле такие запреты действовали и раньше, но принимались на уровне региональных властей на время каждого пожароопасного сезона, — говорит опытный садовод, начальник благовещенского районного отдела амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Павел Жирнов. — У грамотного садовода такой запрет не должен вызвать проблем. Крупные ветки, доски от ветхих строений лучше всего сжигать зимой, когда вокруг снег и ничего не может загореться. Мелкие же ветки, траву, иные отходы оптимально складывать в компостные кучи. Через 2-3 года вы получите хорошее и бесплатное удобрение для сада и огорода. Новые правила — повод задуматься о целесообразном использовании отходов.