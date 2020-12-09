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сегодня, 15:29 9

В России с 1 января запретят жечь траву и мусор на приусадебных участках

В России с 1 января запретят жечь траву и мусор на приусадебных участках
Фото: pixabay.com

С 1 января 2021 года в России на федеральном уровне вводится запрет на разведение костров и сжигание травы и мусора на территориях частных домовладений. С Нового года вступят в силу новые правила противопожарного режима.

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», — цитирует новые правила ТАСС.

На данный момент аналогичный запрет действует во время пожароопасного сезона лишь на территориях общего пользования. Теперь же оштрафовать могут и за разведение костра во дворе частного дома. Штрафы для физических лиц определены в размере от двух до трёх тысяч рублей.

Новые правила также запрещают и, соответственно, предполагают штрафы, за организацию на территориях частной застройки несанкционированных свалок.

— На самом деле такие запреты действовали и раньше, но принимались на уровне региональных властей на время каждого пожароопасного сезона, — говорит опытный садовод, начальник благовещенского районного отдела амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Павел Жирнов. — У грамотного садовода такой запрет не должен вызвать проблем. Крупные ветки, доски от ветхих строений лучше всего сжигать зимой, когда вокруг снег и ничего не может загореться. Мелкие же ветки, траву, иные отходы оптимально складывать в компостные кучи. Через 2-3 года вы получите хорошее и бесплатное удобрение для сада и огорода. Новые правила — повод задуматься о целесообразном использовании отходов.

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#пожары #российская власть #экология

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    а куда девать мусор?

  • Mainer

    Mainer
    59 минут назад

    "Крупные ветки, доски от ветхих строений лучше всего сжигать зимой, когда вокруг снег и ничего не может загореться"

    Но ведь, судя по тексту заметки, запрещено сжигать в том числе и зимой.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    57 минут назад

    А 1 января-это что лето? С Нового года вступят в силу новые правила противопожарного режима...готовьте бабки владельцы коттеджей, домов и домишек....

  • Mainer

    Mainer
    57 минут назад

    А куда мусор-то девать?

    Ведь мусорный оператор "Полигон" чётко обозначает - что трава и ветки ТБО не считаются и вывозиться ими не будут.

    Свалки на своём или соседском участке устраивать?

    Но это тоже, судя по тексту, запрещено.

    Куда мусор-то девать?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    56 минут назад

    Фи! Топишь баньку, готовые угли в мангал (ставишь не далеко) и жаришь спокойно шашлык. Открытый огонь не разводишь, бочка воды в бане. И попаришься, и шашлычок на ужин. Проверено.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    41 минута назад

    бани только у богатых барыг

  • ordinary

    ordinary
    41 минута назад

    Ага и через баньку всю траву и гниль с огорода, ветки с сада. Дурацкое ограничение. И банька мне не нужна для сжигания мусора.

  • White Wolf

    White Wolf
    17 минут назад

    Гребаный полигон говорит, что ветки, стебли кукурузы и др. растений это не бытовой мусор. В деревнях отказываются вывозить. В городе елки после НГ тоже вывозить не будут?

  • White Wolf

    White Wolf
    15 минут назад

    Скоро доживем, что курить во дворе дома в деревне нельзя будет, идиоты.

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