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В ночь на 10 декабря Земли достигнут последствия вспышки на Солнце

В ночь на 10 декабря Земли достигнут последствия вспышки на Солнце
Фото: pixabay.com

Сегодня ночью с 9 на 10 декабря на Земле ожидаются геомагнитные возмущения из-за вспышки на Солнце. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Вечером 7 декабря из атмосферы солнца выбросилось солнечное вещество, сейчас оно движется к Земле. Приход основного ядра выброса достигнет орбиты Земли сегодня, 9 декабря ближе к полуночи по московскому времени.

— Планета погрузится в солнечное вещество до середины 10 декабря. А скорость солнечного ветра сохранится повышенной после этого ещё почти неделю. И с обычных 400 километров в секунду достигнет 600-800, — сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Солнечный взрыв произошёл на стороне Солнца, обращённой к Земле. Именно в этой области неделю назад произошла вспышка —крупнейшая за три года. Однако в тот момент активная область находилась ещё на обратной стороне Солнца от Земли.

В числе последствий новой вспышки — резкий рост радиации и колебаний магнитного поля у поверхности Земли. Это приведёт к росту полярных сияний, а их область опустится до широт 60-70 градусов.

Напомним, что последняя крупная вспышка на Солнце была три года назад, летом 2017 года.

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#космос

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