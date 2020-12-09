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В тайге Мазановского района обнаружили истощённую чайку

В тайге Мазановского района обнаружили истощённую чайку
Фото: https://www.instagram.com/saffina7777/

Благовещенский волонтёр написала в своём инстаграм-аккаунте о чудесном спасении чайки в мазановской тайге. На опубликованном видео заметно, как птица стремительно летит к людям. Как оказалось, ей нужна была помощь. Птица заметно успокоилась, оказавшись рядом с людьми.

— Обессиленная из последних сил она боялась, кружила вокруг мужчин, спасибо им огромное за доброту и спасение птицы, которая отстала от стаи и погибла бы в морозы в лесах. Настоящие российские мужики!!!! Респект и уважение ребятам! Они привезли с Мазановского района ее в Благовещенск и нашли наш приют, — написала волонтёр в соцсети.

Птицу назвали Сашкой, в честь её спасителя. Пока чайку кормят с рук, но надеются, что в скором времени она сама начнёт вылавливать корм из тазика с водой. Неравнодушные люди могут помочь с кормом. Реквизиты для переводов есть в аккаунте волонтёра.

Нуждается сейчас в финансовой помощи и благовещенский приют «Остров спасения».

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#Дальний Восток #помощь #природа

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Комментарии
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  • Rotan

    Rotan
    1 час назад

    Ну что респект мужикам, молодцы.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    46 минут назад

    Конечно молодцы, на УАЗике с люком подобрали чайку, .....

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